基檢成立「立案審查專股」 首件2天就偵結起訴

染有毒癮的曾姓鐵工缺錢花用，竟拿著砂輪機、起子等賺錢工具，連續破壞4家娃娃機台錢箱鎖頭後，共盜走7萬多元零錢。（記者林嘉東翻攝）

2022/02/23 16:17

〔記者林嘉東／基隆報導〕為加速檢察官結案效率，基隆地檢署今年2月成立「立案審查專股」，專收竊盜、過失傷害等簡易案件，首件「審查專股」偵結的案件今天出爐；承辦檢察官只花2天時間，就將這名竊盜慣犯依加重竊盜罪嫌起訴。

基隆地檢署檢察長余麗貞為了提高檢察官結案效率，今年2月初成立「立案審查專股」，將竊盜、過失傷害等簡易案件由「立案審查專股」檢察官偵查，讓簡易案件可以速偵速結，更快有結果。

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首件立案審查專股偵結的案件今天出爐，是由檢察官吳欣恩調查的加重竊案，他只花2天就將此案偵結。

這起速偵速決的案件，是發生在今年1月間的加重竊盜案，染有毒癮的36歲曾姓毒蟲，缺錢購毒解癮，今年1月間拿著砂輪機、一字螺絲起子等工具，連續破壞基隆市多家娃娃機台錢箱鎖頭後，盜走錢箱內零錢。

案經警方埋伏2天，等他再持切割機到新北市汐止區一家娃娃機店行竊，切開機台鎖頭時，將他一舉成擒。

案經檢方2月8日電腦分給檢察官吳欣恩後，吳欣恩10日就將全案依加重竊盜罪嫌起訴。

起訴書指出，曾嫌一共持砂輪機、一字螺絲起子行竊基隆、汐止等地4間娃娃機台，得手7萬4800元零錢，檢方認定他涉犯加重強盜罪嫌將他起訴。

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