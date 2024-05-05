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出海捕魚14小時失聯 海巡尋獲中風「海漂男」送醫影像曝

台南海巡隊巡防艇人員發現66歲的許姓男子倒臥在漁筏上。（圖：台南海巡隊提供）

台南海巡隊巡防艇人員發現66歲的許姓男子倒臥在漁筏上。（圖：台南海巡隊提供）

2024/05/05 10:08

〔記者王俊忠／台南報導〕昨（4）日傍晚6點許，海巡署台南海巡隊接獲第六巡防區指揮部轉達漁民家屬報案、指在4日凌晨4點多1名許姓男漁民駕駛漁筏從安平漁港出港作業，時間長達14小時，打手機一直聯絡不上，家人很擔心。海巡隊根據許男手機訊號位置，當晚8點多在高雄興達港外0.8浬海域處發現疑似中風倒臥漁筏的許男，即協助返岸就醫、挽回1命。

台南海巡隊於4日傍晚獲報後立即派遣線上巡防艇趕往安平海域搜尋，後經海巡署南部分署協請電信業者查詢失聯許男（66歲、台南人）手機的最後發報位置是在高雄市茄萣區基地台的西方，研判是在興達港外海。

巡防艇立即趕往該處海域搜尋，約在晚間8點23分抵達興達港外海約0.8浬處海域發現1艘漁筏，有1位男漁民倒臥於漁筏上，海巡人員見狀立即登船查看，發現男漁民疑似有中風現象，生命跡象暫穩定，但無法說話，立即協助駕駛漁筏進入興達港安檢所，9點多進入興達港後，把許男交由救護車送到成大醫院進行治療。

台南海巡隊籲指海象瞬息萬變，民眾駕船出海務必檢查相關航行設備及機械狀況，隨時留意氣象資訊，注意自身身體狀況，若發生緊急狀況，請儘速撥打海巡「118」報案專線。

台南海巡隊巡防艇人員發現66歲的許姓男子倒臥在漁筏上。（圖：台南海巡隊提供）

台南海巡隊巡防艇人員發現66歲的許姓男子倒臥在漁筏上。（圖：台南海巡隊提供）

台南海巡隊巡防艇人員在高雄興達港外海尋獲許姓男子駕駛的漁筏。（圖：台南海巡隊提供）

台南海巡隊巡防艇人員在高雄興達港外海尋獲許姓男子駕駛的漁筏。（圖：台南海巡隊提供）

台南海巡隊人員協助將疑似中風在海上捕魚失聯的許姓男漁民送醫治療。（圖：台南海巡隊提供）

台南海巡隊人員協助將疑似中風在海上捕魚失聯的許姓男漁民送醫治療。（圖：台南海巡隊提供）

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