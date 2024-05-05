出海捕魚14小時失聯 海巡尋獲中風「海漂男」送醫影像曝
2024/05/05 10:08
〔記者王俊忠／台南報導〕昨（4）日傍晚6點許，海巡署台南海巡隊接獲第六巡防區指揮部轉達漁民家屬報案、指在4日凌晨4點多1名許姓男漁民駕駛漁筏從安平漁港出港作業，時間長達14小時，打手機一直聯絡不上，家人很擔心。海巡隊根據許男手機訊號位置，當晚8點多在高雄興達港外0.8浬海域處發現疑似中風倒臥漁筏的許男，即協助返岸就醫、挽回1命。
台南海巡隊於4日傍晚獲報後立即派遣線上巡防艇趕往安平海域搜尋，後經海巡署南部分署協請電信業者查詢失聯許男（66歲、台南人）手機的最後發報位置是在高雄市茄萣區基地台的西方，研判是在興達港外海。
請繼續往下閱讀...
巡防艇立即趕往該處海域搜尋，約在晚間8點23分抵達興達港外海約0.8浬處海域發現1艘漁筏，有1位男漁民倒臥於漁筏上，海巡人員見狀立即登船查看，發現男漁民疑似有中風現象，生命跡象暫穩定，但無法說話，立即協助駕駛漁筏進入興達港安檢所，9點多進入興達港後，把許男交由救護車送到成大醫院進行治療。
台南海巡隊籲指海象瞬息萬變，民眾駕船出海務必檢查相關航行設備及機械狀況，隨時留意氣象資訊，注意自身身體狀況，若發生緊急狀況，請儘速撥打海巡「118」報案專線。