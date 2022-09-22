黃明昭訪視竹縣 指示落實查賄制暴

警政署長黃明昭（右2）針對新竹縣政府警察局局近期破獲重大刑案、組織犯罪案件，頒發獎勵金及選舉工作慰勉金，肯定警察同仁打擊犯罪、維護治安的成效及辛勞。 （竹縣警局提供）

2022/09/22 17:21

〔記者廖雪茹／新竹報導〕年底九合一選舉即將到來，為維護選前治安，警政署長黃明昭今天（22日）訪視新竹縣政府警察局，指示強化參選人人身及競選活動安全，落實查賄制暴工作，同時要掌控幽靈人口、查緝選舉賭盤、嚴防境外資金及黑道幫派介入選舉。

黃明昭聽取竹縣警局簡報查賄制暴及選舉安全維護工作，並針對該局近期破獲重大刑案、組織犯罪案件，頒發獎勵金及選舉工作慰勉金，肯定警察同仁打擊犯罪、維護治安的成效及辛勞。

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縣警察局表示，11月26日地方選舉，新竹縣包含縣長應選席次為385席，候選人登記人數總計 712名。局長楊哲昌會中報告各項整備作為，本月配合新竹地檢署至各分局現地訪視、經驗交流，並持續掃蕩暴力犯罪、選舉賭盤及網路假訊息等不法行為，以確保選舉治安維護工作安全。

黃明昭指示竹縣警局，除強化候選人人身及競選活動安全之外，落實查賄制暴工作，要求強化掌控幽靈人口、查緝選舉賭盤、嚴防境外資金及黑道幫派介入選舉，同時針對賄選情資應即查即辦，全力防堵賄選情事發生，發現假訊息應立即主動偵辦即時澄清，避免造成渲染進而影響選舉結果，以確保選舉公平圓滿平順。

年底九合一選舉即將到來，為維護選前治安，警政署長黃明昭今天（22日）訪視新竹縣政府警察局，了解選舉治安維護整備工作。（竹縣警局提供）

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