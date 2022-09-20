「有責配偶不得訴請離婚」釋憲案 憲法法庭11/15言詞辯論

女子跟小王泡溫泉，決定聲請釋憲休夫，沒想到日前突然撤回聲請案。示意圖。（資料照）

2022/09/20 17:13

〔記者吳政峰／台北報導〕一名女子揪小王泡溫泉，害綠帽夫痛不欲生、尋短未果。女子心一橫，索性提起離婚訴訟，被法院依「有責配偶不得訴請離婚」為由駁回。女子不滿休夫失敗，聲請釋憲，憲法法庭決定受理，未料日前女子突然撤回聲請案，惟因尚有其他6名聲請人，故原定11月15日舉辦的言詞辯論照常辦理。

該女和小王一起去泡溫泉，還用他的生日當作手機號碼，被發現後，乾脆直接搬離住處，綠帽夫過於痛苦，企圖輕生，幸好被救回。該女心一橫，決定訴請離婚，惟被法院以可歸責程度較重、依民法規定不得休夫為由，駁回其訴。

請繼續往下閱讀...

該女鐵了心休夫，質疑民法第1052條規定，限制有責配偶不得訴請離婚，已侵害婚姻自由，因而聲請釋憲。憲法法庭決議受理該女聲請案，預定11月15日召開言詞辯論，未料該女日前突然撤回聲請案，經大法官裁准。而因目前尚有6案併案審理，辯論將如期舉辦。

本案爭點在於民法第1052條第2項規定，難以維持婚姻者，夫妻之一方得請求離婚。同條項但書規定：「其事由應由夫妻之一方負責者，僅他方得請求離婚。」大法官質疑這項但書規定是否限制人民受憲法保障的婚姻自由、比例原則、平等原則？理由為何？是否涉及其他憲法基本權的限制？

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

若大法官宣告該項規定違憲，則將衝擊並顛覆我國現有的婚姻性質，其餘的規定與財產分配等制度，也必須同步進行大規模的配套修正，影響劇烈。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法