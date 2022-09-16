貪污獲緩刑5年嫌太重 里幹事聲請釋憲被打臉

憲法法庭不受理余員聲請。（資料照）

2022/09/16 17:46

〔記者吳政峰／台北報導〕一名余姓里幹事2016年在職時，涉用空白收據詐領里幹事駐里事務費，獲取2萬餘元，被依貪污罪判刑1年10月，但獲得緩刑5年。余員不滿判太重，主張貪污罪違反罪刑法定原則，聲請釋憲，日前被憲法法庭裁定不受理。

里幹事每月有4000元駐里事務費，須依里幹事駐里事務費支用範圍規定，用於公務支出，並依「支出憑證處理要點」覈實檢據核銷，余員明知如此，卻持已蓋用商行及負責人印章的空白免用統一發票收據，自行或由共犯填載不實消費內容，向區公所申領7個月份的駐里事務費各4千元。

請繼續往下閱讀...

法官認定余員觸犯貪污罪第5條，考量他犯罪情節輕微，各次犯罪所得均在5 萬元以下，依貪污治罪條例第8條第2項、第12條第1項規定遞減輕其刑，再適用刑法第59條規定酌減其刑，判刑1年10月，緩刑5年。

雖然免入獄，余員仍覺得貪污罪第5條的刑度為一年以上、七年以下，牴觸憲法第8條罪刑法定原則，因而聲請釋憲。

憲法法庭指出，余員並未具體指摘確定終局判決所適用的規定究有何牴觸憲法之處，與大法官審理案件法的規定不符，故一致決裁定不受理。

本案由憲法法庭第三審查庭承審，審判長為大法官黃虹霞，餘二名成員為大法官詹森林、楊惠欽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法