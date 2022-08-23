38名死囚全部無法槍決 竟因他們都使出同一大絕招

逃犯林信吾殺害兩名警察，再度引發社會對死刑的討論。（取自臉書）

2022/08/23 22:36

〔記者吳政峰／台北報導〕逃犯林信吾22日不滿被警方攔查，竟持刀殘殺2警數十刀斃命，還搶走槍彈強盜超商，引發社會譁然，更有政治人物開記者會質問為何不執行死刑？事實上，法務部並非不執行死刑，而是目前在看守所的38名死囚全都聲請釋憲，依照規定，只要司法程序仍未終結，不得槍決，形同保命符。

法務部坦言，現階段能依法執行槍決的案件均已執行，而目前38位待執行的死刑犯，皆有司法救濟程序進行中，全數都向憲法法庭聲請釋憲，部分死囚則聲請再審或非常上訴，換言之，38人全都進入判決確定後的救濟程序中，依法不得槍決，待司法程序終結後才能執行。

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至於林信吾因犯下兩起強盜案及兩起竊盜案，屬於重大暴力罪犯，定應執行8年4月徒刑，卻在服刑1年後就到明德外役監執行，遭疑遴選標準過低。對此，法務部已責令矯正署檢討修正外役監受刑人遴選機制，修法從嚴遴選及落實審核把關，以提高重大犯罪者遴選門檻，包括將殺害警察等執法人員或重大刑案列為不得遴選。此外，也要求矯正署加強外役監管理及重新檢視返家探視等措施，以防再犯或脫逃風險。

法務部對於不幸殉職的兩名英勇員警，表達深感不捨及哀悼，並嚴厲譴責林嫌。

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