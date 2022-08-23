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    殺警犯從外役監脫逃未通緝 檢：警政系統註記可逮捕

    對於殺警要犯林信吾從明德外役監脫逃通報檢方後尚未發布通緝，台南地檢署強調，警政系統已註記即可查緝逮捕。（資料照，記者王俊忠攝）

    對於殺警要犯林信吾從明德外役監脫逃通報檢方後尚未發布通緝，台南地檢署強調，警政系統已註記即可查緝逮捕。（資料照，記者王俊忠攝）

    2022/08/23 19:37

    〔記者王俊忠／台南報導〕今年8月15日從台南山上區明德外役監脫逃的收容人林信吾，在昨天近午犯下殺害2名員警並奪警槍的滔天大案，明德外役監表示，林信吾是13日獲准返家探視、15日下午發現林逾假未歸並失聯，即通報檢警偵辦。台南地檢署說，8月15日當天，南檢就接獲監所人犯逾期未歸的通報。

    台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌說明，8月15日，南檢接獲通報指外役監人犯林信吾逾期未歸後，立即分執行案件的執行案與脫逃案，分案約1週，同步進行再予執行及偵辦脫逃罪責的程序，確認有行方不明的情形，即會依程序發布通緝。同時於人犯脫逃時，會由監所同步通知警政系統協尋，由警政系統為執行中脫逃人犯做註記（本案於15日當天已在警政系統中做註記）。

    檢方表示，依據刑事訴訟法第88條之1第1項第2款的規定，在執行中脫逃的人犯，警方得逕行拘捕，是警方針對此類對象的強制拘捕規定，不會因有無發布通緝而有所影響。

    林仲斌說，在警政系統註記，警方即可得知此人是逃犯，可查緝逮捕，事後再對人犯補發拘票；不像發布通緝後可直接逮捕逃犯，事後不必再補發拘票，但發布通緝需要確認逃犯行方，程序要一段時間，時效上沒有註記來得快。

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