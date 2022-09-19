女投宿屏東火車站前旅館遭勒斃 70歲男友「環島逃亡」3天被逮

嫌犯在旅館內與櫃台人員對話。（警方提供）

2022/09/19 11:49

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東火車站前的一家旅館，9月15日深夜發生投宿在旅館內46歲的林姓女子遭人殺害，涉案的70歲邱姓男友騎乘死者機車逃逸後，搭火車環台大逃亡，警方3天來追捕1300公里，昨晚在豐原火車站外將邱男逮捕，邱男坦承因財務起紛爭才將林女殺害，全案檢警正進一步調查。

警方調查，邱男與林女為男女朋友關係，15日深夜約10點多，2人相約到屏東火車站前的旅館休息，疑似因為財務糾紛，雙方發生爭吵後，邱男痛下殺手，疑將林女勒斃，隨後騎死者的機車到屏東火車站，將機車及手機丟棄後設立斷點，增加警方查緝的困難，接著搭計程車到高雄鳳山火車站搭車先逃往台東，並一路搭火車到花蓮、繞過台北、桃園到台中過夜，接著又從台中搭火車到高雄，再回程到台中豐原火車站，環島逃亡3天。

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屏東警方會同刑事局偵八大隊組成的專案小組，持續調閱監視器追查，發現邱嫌搭乘台鐵列車超過800公里，且一個位置停留不到半日，有自中部某車站搭車往南到高雄後出站，走了10分鐘步行至公車站後，隨即折返再度返回搭火車北上至中部地區，不斷的移動，意圖設下多處斷點干擾警方偵辦，專案小組則是不眠不休、偵防車3日內行駛里程逾1300公里的窮追猛打式追緝下，雖然邱嫌逃亡足跡僅差14.3公里就回到鳳山站完成火車環島，區域更是跨越多個縣市，仍遭專案小組於3日內逮捕到案。

邱嫌被逮後坦承犯行，辯稱因為和死者發生金錢糾紛起了口角，才憤而誤將林女勒斃，但實際情況，檢警仍將進一步調查釐清。

嫌犯騎死者的機車。（警方提供）

警方將邱嫌逮捕到案。（警方提供）

邱嫌犯案後搭火車環島大逃亡。（記者葉永騫翻攝）

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