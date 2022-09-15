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    男子聯手17歲堂弟殺死酒醉兄 高院「情堪憫恕」判8年

    施男涉夥堂弟殺害酒醉兄，高院考量母求情，且正值父喪期間承受龐大壓力，採「情堪憫恕」規定減刑，今判8年徒刑。可上訴。（記者楊國文攝）

    施男涉夥堂弟殺害酒醉兄，高院考量母求情，且正值父喪期間承受龐大壓力，採「情堪憫恕」規定減刑，今判8年徒刑。可上訴。（記者楊國文攝）

    2022/09/15 11:08

    〔記者楊國文／台北報導〕新北市施姓男子不堪胞兄長期酗酒鬧事，竟連父親出殯也酒後大鬧父親靈堂，與17歲堂弟聯手以鐵鍊等物綑綁胞兄，因胞兄怒嗆「我會殺了你們！」施男和堂弟竟合謀，由堂弟持啞鈴猛擊施男胞兄頭部，再以延長線將他勒斃、棄屍，一審考量施男處於喪父之痛及胞兄酒後情緒失控下合力殺人，且母親求情，依刑法「情堪憫恕」規定減刑，以殺人等罪輕判8年，高等法院今駁回上訴，仍判8年，可上訴；堂弟由少年法庭審理。

    死者胞兄有酗酒惡習，多次在酒後喧鬧、砸毀物品，小1歲的胞弟（現年31歲）與母親承受龐大壓力，長年心力交瘁，曾報警將施兄強制送醫。施父2021年8月4日癌症過世，施兄情緒不佳，又連續多日飲酒，甚至在8月7日施父出殯當天，一大早就喝得醉醺醺，跑到靈堂大聲咆哮、破壞靈堂物品。

    當天下午，施兄與堂弟在靈堂前摺紙蓮花，施兄又因酒醉突然持木製品要砸頭，堂弟趕緊制止，施男和堂弟為了避免施兄再喧鬧、砸物，2人合力拿出繩索、鐵鍊、腳銬、皮帶等物，將施兄綑綁於椅子上，並以毛巾矇住其雙眼、以膠帶封嘴。

    晚上11點，施兄見自己仍未被鬆綁，大叫宣洩不滿，試圖以撞擊方式掙脫綑綁，並對施男和堂弟咆哮「我會殺了你們！」2人擔心遭施兄報復，堂弟提議「他沒救了，要處理掉！」施男應允表示「好」。

    堂弟於是以腳踩住施兄頸椎後方，再持鐵製啞鈴，猛力敲擊施兄頭部多下，直到其鮮血直流，堂弟再拿房間內的充電線勒住住施兄頸部，但充電線太細斷裂，堂弟再叫施男拿延長線給他，接著將施兄勒斃，2人再合力以水泥推車載運施兄遺體至住家100公尺外廢棄鐵皮屋棄屍。

    施男出庭坦承與堂弟共同綑綁胞兄，並在旁目睹堂弟殺害胞兄，再共同棄屍，但辯稱沒有殺人犯意，雖同意堂弟說的「處理掉」，並非合意殺人。

    但士林地院審理認為，施男雖未親自下手殺人，仍有殺人犯意聯絡及行為分擔，考量施男無前科，平常與胞兄感情和睦，多次為胞兄酗酒鬧事善後，案發時又遇父喪，承受龐大壓力、煎熬，加上母情出庭替他求情，認定施男情形足以引起同情，若判處殺人罪的法定刑10年，仍有「情輕法重」情形，因此以刑法第59條「情堪憫恕」規定酌予減刑，依殺人罪判刑7年4月、剝奪自由罪判7月、遺棄屍體判8月，合併應執行刑8年。還可上訴。

    全案上訴後，高等法院今仍判施男8年徒刑，還可上訴。

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