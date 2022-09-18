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    「把我的頭當籃球拍」！知名水果禮盒負責人遭爆料曾痛毆妻子

    前夫左手抱著孩子，右手扣著原PO的頭往地上摔。（圖擷自爆料公社網站）

    前夫左手抱著孩子，右手扣著原PO的頭往地上摔。（圖擷自爆料公社網站）

    2022/09/18 23:29

    〔即時新聞／綜合報導〕不論從前多甜蜜，翻臉之後任何恐怖的事情都做得出來！有名女網友指控自己的前夫曾因為金錢問題向自己施暴，驚悚監視器畫面曝光。

    原PO於臉書爆料公社發文並附上監視器畫面，暗示自己的前夫是台北知名水果禮盒負責人，也是多位藝人代言酒精的老闆。該網友說明事發起因，是由於自己向前夫索取12月份的托嬰中心費用，結果反遭到施暴。

    該網友表示監視器畫面中孩子的媽就是自己本人。從影片中可以看到當時她前夫左手抱著孩子，右手扣著原PO的頭往地上摔，並用自己身體壓著她。根據原PO提供的對話內容截圖「往死裡打，把我的頭當籃球拍，那是硬到不行的地板」。

    從一系列的對話，可以看到前夫持續道歉，也發出許多情緒勒索的言論「對不起，這樣罵的話妳比較開心的話，我都給你罵」、「我後來看著所有的照片，一直在慚悔」，但都於事無補。原PO最後結尾「本以為可以好聚好散，但X先生屢次的騷擾我的家人以及我居住之社區大樓管委會，多次造謠我與其他男人有染終於導致感情破碎，故直接提供證據自證清白以及公諸此人惡行。」

    驚悚畫面一曝光，引起諸多網友撻伐「我到底看到了什麼，抱著小孩打老婆！」、「小孩好可憐，看著自己爸爸打自己媽媽，心裡不知道會不會有什麼陰影」、「孩子的頭還撞到了⋯不知道孩子有怎樣嗎」、「打完人那種道歉看了真的毛骨悚然」。

    從一系列的對話內容截圖，可以看到前夫持續道歉，也發出情緒勒索的言論。（圖擷自爆料公社網站）

    從一系列的對話內容截圖，可以看到前夫持續道歉，也發出情緒勒索的言論。（圖擷自爆料公社網站）

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