遭弟家暴打到頸椎受傷 她泣訴母重男輕女要她別讓弟留前科

原PO放上自己的驗傷單證明自己被弟弟家暴。（翻攝爆料公社公開版）

2022/01/13 12:46

〔即時新聞／綜合報導〕手足之間爭執難免，但一名女性網友和弟弟之間卻演變成拳腳相向的局面；這名網友表示，自己與弟弟發生爭執，弟弟動手打她，讓她嚴重受傷。原PO想等身體康復後去提告，結果重男輕女的媽媽卻要求不要讓弟弟留前科，還因為不願作證謊稱沒有看到施暴過程，她苦惱求助，讓眾人看傻眼，苦勸原PO先搬離是非之地後提告。

原PO透過「爆料公社公開版」求助，表示約1個半月前，自己把一包要賣的床組放在樓梯間，弟弟嫌擋路，就拿其他東西堵在她門口報復，原PO找弟弟理論，反遭對方動手「拽著頭往牆壁打」，母親聽見慘叫才出來叫弟弟停手。原PO報警驗傷，診斷有腦震盪與脊椎變形，壓迫到神經，「現在1個半月了還是痛到爆炸起不了床，醫生說傷到脊椎，可能要復健1、2年才會比較好」，她也秀出驗傷單佐證。

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原PO表示，弟弟之前家暴她時也曾驗傷，但家裡要求不要讓弟弟背前科，才沒有提告求償，但這次「我一定會告，當下也有報警，可是現在我痛到無法起床，要等好點搬出去再告」。然而，原PO的母親重男輕女，因為不想出庭作證，「居然說他沒看到他怎麼打我」。

原PO回憶，先前母親說要賣房分家，原PO提議自己搬出去、希望母親幫忙出頭期款後，樓下家電馬上大換新，「一副我要搬出去房子就不賣了」。「我感覺我被打成這樣我媽或是偏袒我弟」，「她（母親）願意出錢感覺也是為了怕我告他（弟弟）」。如今為安全起見，原PO打算等搬出去再提告，也希望網友可以提供建議。

對此，網友苦勸，「這太誇張了啦，還有這樣的父母，先搬出去我覺得會比較好」、「不出去以後還會被家暴，有一就有二，趕快搬走才是重點」、「妳都說妳媽重男輕女了，還在肖想妳媽的錢？直接告妳弟就好啊」、「先告再講」、「家暴歸家暴、分產歸分產，家暴請提告，至於分產請找母親協調，若協調不成找律師諮詢協助」、「可悲的母親」。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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