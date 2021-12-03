被扁成熊貓眼！法國奧運柔道金牌女選手控訴遭伴侶家暴

法國女子柔道選手皮諾（Margaux Pinot，圖）於東京奧運中獲得混合團體金牌，孰料近日傳出她慘遭38歲的伴侶兼教練施密特（Alain Schmitt）家暴。（法新社）

2021/12/03 09:51

〔即時新聞／綜合報導〕法國27歲女子柔道選手皮諾（Margaux Pinot）於東京奧運中獲得混合團體金牌，孰料近日傳出她慘遭38歲的伴侶兼教練施密特（Alain Schmitt）家暴，眼睛都被打成熊貓眼，不過施密特對此否認並同樣帶著熊貓眼接受採訪，直說這只是伴侶之間的爭吵而已。

據《BBC》報導，皮諾表示，上週末11月27日晚間至28日凌晨，她在巴黎郊區的家中遭受施密特毆打，過程中她逃到鄰居家求救，經送醫檢查後發現其身上有多處受傷，包括鼻樑骨折。

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施密特被捕後否認相關指控，他強調自己這輩子從來沒打過女人，這次完全是伴侶之間的吵鬧，而且是皮諾率先打人的，過程中涉及柔道招式，施密特委任律師更指出以被告的實力來說完全能造成更嚴重的傷勢，隨後法官因罪證不足裁定施密特當庭釋放。

皮諾在得知伴侶重獲自由後相當憤怒，於推特PO出自己被打得鼻青臉腫的照片，檢方目前也正在準備上訴。對此，施密特於2日下午帶著熊貓眼出面召開記者會，說明事情的來龍去脈。

原來，施密特在事發前正準備飛往以色列擔任以國女子柔道隊的主教練，他當晚喝了一些酒後到皮諾的家裡想影印文件，接著兩人就發生了爭吵。

施密特指出，皮諾撲向了自己並爆發了激烈的搏鬥，過程中雙方撞到了牆壁、暖氣爐和大門。施密特更表示，皮諾現在是透過媒體對他展開追殺。

皮諾見狀同樣也舉行記者會反駁，怒斥施密特試圖將她描述成歇斯底里的女人。法國柔道界在得知消息後深感震驚，其中大多數都出面聲援皮諾。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

施密特被裁定無罪釋放後，帶著熊貓眼召開記者會。（法新社）

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