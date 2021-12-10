彰化渣男毆妻虐子案監委要查違失 王惠美親上火線說明

監委要查彰化縣安全防護網處理繼父毆妻虐繼子家暴案件，過程是否有所疏失，彰化縣長王惠美親上火線說，縣府全力配合。（記者張聰秋攝）

2021/12/10 18:49

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彰化母子遭家暴竟靠網紅救援 監委要查縣府與警局有無違失

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮粘姓男子涉嫌長期毆妻虐繼子，粘男連踹繼子7次影像經由網紅「正義哥」徐奕爆料，才讓事件曝光，監察委員申請自動調查，以釐清彰化縣政府社安全網是否螺絲鬆了。對此，縣長王惠美今天親上火線說明，支持並全力配合調查，她說，趁這次機會檢討社會安全網的作法是對的。

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彰化縣政府今天下午臨時召開「有關鹿港地區家暴事件說明」記者會，縣長王惠美、社會處長王蘭心、警察局長吳坤旭、鹿港警分局郭志豪等人出席，王惠美說，事件發生來，警政和社會單位都已做過說明，不過，至今外界仍有所誤解，縣府認為有必要就整作事來龍去脈，以及警政和社會單位相關處置重新說明，以正視聽。

王惠美說，縣府全力配合監察院自動調查，利用這次好好檢討社會安全網整個架構也是對的！因為目前安全網體制分得很細，一個有問題的家庭，可能從家暴、身障殘疾等多個層面，目前都是多個人去掌握這方面，卻不像現今村里幹事的模式，她認為，目前社工人員的配置應該是以每村里都要有相關的社工人員，才能掌握該區塊情況，了解後協助對外尋求更專業的支援和緊急處置作為，如此，才能真正達到社會安全網的防治。

王惠美認為，目前體制分工過細不如循村里長服務模式，以區域配置社工師。

媒體問及，王女曾向媒體說因遭粘男控制，不敢告訴警方和社政單位事實，她不講警方就不知道她受虐，但王女和警政接觸過程，有無主動關心小孩的異狀？

社會局長王蘭心說，「我們一定會關心小孩子！」在目睹暴力兒童的保護機制（又稱「目睹兒機制」），孩子一直保護媽媽，即使孩子有目睹繼父毆打媽媽的施暴行為，過程中孩子絕口未提到自己，我們也有問孩子，「繼父會不會打你？」孩子都說沒有，「我要保護媽媽、我怕媽媽被打」我們很心疼這個孩子，直到後來看到那則影片才知道這孩子受虐情況。

王蘭心說，現在透過校園心理輔導機制，灌輸正向能量，希望這孩子心裡的創傷能夠儘早恢復，而媽媽一開始也沒跟社會處說孩子被打的真相，說是孩子自己跌倒的，因此，受害者要懂得求救說出真相是很重要的環節，通報後就會有資源介入，而不是隱匿或自己受苦。

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彰化縣府今天下午臨時召開記者會說明監察院主動申請自動調查家暴案事件。（記者張聰秋攝）

社會處長王蘭心出示看板，重申去年1月30日到今年7月28日，社政單位未獲接鹿港家暴案的保護通報案件。（記者張聰秋攝）

彰化縣警局長吳坤旭說明警方處理過程。（記者張聰秋攝）

警察局長吳坤旭出示警方處理鹿港家暴案的大事記。（記者張聰秋攝）

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