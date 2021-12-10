彰化渣男毆妻虐子案監委要查違失 王惠美親上火線說明
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〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮粘姓男子涉嫌長期毆妻虐繼子，粘男連踹繼子7次影像經由網紅「正義哥」徐奕爆料，才讓事件曝光，監察委員申請自動調查，以釐清彰化縣政府社安全網是否螺絲鬆了。對此，縣長王惠美今天親上火線說明，支持並全力配合調查，她說，趁這次機會檢討社會安全網的作法是對的。
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彰化縣政府今天下午臨時召開「有關鹿港地區家暴事件說明」記者會，縣長王惠美、社會處長王蘭心、警察局長吳坤旭、鹿港警分局郭志豪等人出席，王惠美說，事件發生來，警政和社會單位都已做過說明，不過，至今外界仍有所誤解，縣府認為有必要就整作事來龍去脈，以及警政和社會單位相關處置重新說明，以正視聽。
王惠美說，縣府全力配合監察院自動調查，利用這次好好檢討社會安全網整個架構也是對的！因為目前安全網體制分得很細，一個有問題的家庭，可能從家暴、身障殘疾等多個層面，目前都是多個人去掌握這方面，卻不像現今村里幹事的模式，她認為，目前社工人員的配置應該是以每村里都要有相關的社工人員，才能掌握該區塊情況，了解後協助對外尋求更專業的支援和緊急處置作為，如此，才能真正達到社會安全網的防治。
王惠美認為，目前體制分工過細不如循村里長服務模式，以區域配置社工師。
媒體問及，王女曾向媒體說因遭粘男控制，不敢告訴警方和社政單位事實，她不講警方就不知道她受虐，但王女和警政接觸過程，有無主動關心小孩的異狀？
社會局長王蘭心說，「我們一定會關心小孩子！」在目睹暴力兒童的保護機制（又稱「目睹兒機制」），孩子一直保護媽媽，即使孩子有目睹繼父毆打媽媽的施暴行為，過程中孩子絕口未提到自己，我們也有問孩子，「繼父會不會打你？」孩子都說沒有，「我要保護媽媽、我怕媽媽被打」我們很心疼這個孩子，直到後來看到那則影片才知道這孩子受虐情況。
王蘭心說，現在透過校園心理輔導機制，灌輸正向能量，希望這孩子心裡的創傷能夠儘早恢復，而媽媽一開始也沒跟社會處說孩子被打的真相，說是孩子自己跌倒的，因此，受害者要懂得求救說出真相是很重要的環節，通報後就會有資源介入，而不是隱匿或自己受苦。