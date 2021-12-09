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    彰化母子遭家暴竟靠網紅救援 監委要查縣府與警局有無違失

    彰化鹿港粘姓男子長期毆妻虐子，受害的王姓妻子竟要三度報警以及透過網紅「正義哥」徐奕爆料才讓案情曝光，引發各界憤慨；監委認為彰化縣政府社會安全網究竟是否發揮功能，彰化縣警察局受理過程是否有違失等問題，均有深入調查釐清的必要，已申請自動調查。（資料照）

    彰化鹿港粘姓男子長期毆妻虐子，受害的王姓妻子竟要三度報警以及透過網紅「正義哥」徐奕爆料才讓案情曝光，引發各界憤慨；監委認為彰化縣政府社會安全網究竟是否發揮功能，彰化縣警察局受理過程是否有違失等問題，均有深入調查釐清的必要，已申請自動調查。（資料照）

    2021/12/09 16:23

    〔記者吳書緯／台北報導〕彰化鹿港粘姓男子長期毆妻虐子，受害的王姓妻子竟要三度報警以及透過網紅「正義哥」徐奕爆料才讓案情曝光，引發各界憤慨；監委葉大華、紀惠容今表示，究竟彰化縣政府社會安全網究竟是否發揮功能，彰化縣警察局受理過程是否有違失等問題，均有深入調查釐清的必要，已申請自動調查。

    葉大華、紀惠容今發布新聞稿指出，據報載，彰化縣一對王姓母子遭家暴長達2年，期間遭粘姓丈夫折磨、處罰及凌虐，雖已聲請保護令，惟粘男仍持續施暴並控制經濟；王女表示粘男家族地方勢力龐大，鄰居知道她和兒子受虐也沒人敢出面檢舉，曾經自行向彰化縣警察局長求救，卻被派出所抱怨越級投訴。

    2位監委表示，根據報導，王女曾數度至醫院驗傷，並在7月間向彰化縣警察局鹿港分局洪堀派出所報案，惟警察到場後現場停留約5分鐘，聽信粘男叔叔片面之詞後即離去，致當晚她和兒子就被粘男暴打成傷。由於王女對外求助無門，向警求救又遭漏接，最後將受虐影片透過網紅PO網求助方引起各界重視救援成功。

    監委表示，洪堀派出所員警受理王女報案後，是否依兒童及少年福利與權益保障法規定通報社政單位、王女歷次向警察局求救過程，相關人員有無延遲處理或不當包庇之情事、又彰化縣政府社會安全網是否有發揮作用掌握本案、王女曾至醫院驗傷後，社政單位有無瞭解王姓母子受虐情形、召開跨局處會議，及後續提供處遇服務為何、王童長期受虐，教育單位是否掌握相關情形、事關人身安全及婦幼人權保障，有深入調查釐清之必要。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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