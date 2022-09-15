疑爆打友人致死涉案男覓保無著今裁定收押 死者買酒影片曝光

穿著迷彩上衣的林姓男子，一走進雜貨店就跌倒，且爬不起來。（民眾提供）

2022/09/15 14:59

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣仁愛鄉28歲林姓男子12日酒後遭38歲劉姓男子毆打，當天下午3時則被人發現路倒昏迷，經送醫急救延至13日晚間不治，初步診斷為顱內出血，家屬質疑劉男爆打林男致死，田男見死不救，南投檢方昨晚以傷害致死罪等罪嫌，諭知劉男和田男各15萬元和1萬元交保，劉男覓保無著，檢察官改聲請羈押，南投地院今天裁定羈押。

28歲賽德克族林姓男子是經由女友協助，暫住劉男位於德鹿谷村的家，12日上午11時左右，劉男與林男為工作問題，以及不滿林把機車騎壞不修，雙方發生口角，劉男疑似掌摑對方，還揮拳爆打，衝突後即將林男趕走，由在場的田男開車將林載離。當日下午3時許，有人路過發現林男倒在菜園的農路駁坎下方，意識不清，趕緊通知田男，田男除打119，也自駕貨車將林男送下山，由消防隊救護車接駁送醫救治，延至13日晚不治。

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田男載受傷的林男到工寮途中，還讓林男下車到雜貨店買酒，林男走進店內就跌倒無法站起，雜貨店老闆見狀還上前攙扶，並跟林男說：「喝那麼醉了，還買什麼酒？」，後來還將林男挽著走出雜貨店，讓其上田男的車，過程都有被雜貨店的監視器拍到，雜貨店老闆說，當時林男臉部有傷，因部落常發生喝醉走不穩就東撞西撞受傷的事，因此當時也沒特別詢問。

劉姓、田姓男子昨自動到庭說明，南投地檢署檢察官訊後認劉男涉犯傷害致死等罪嫌重大，有羈押之原因，但無羈押必要，諭知15萬元交保；田姓男子也涉有傷害致死等罪嫌，諭知1萬元交保候傳。

不過，劉男找不到人也籌不到錢來辦理交保，檢察官認為若讓他離開，逃亡風險大增，因此改向南投地院聲請羈押，法官上午開庭後裁定收押。南投地檢署表示，林男致死原因從外表無法看出，因此排定解剖以確認死因。

田姓男子昨晚有辦理交保，死者林男的家屬不滿，認為田男目睹劉男施暴，卻見死不見，檢方卻只讓他1萬元就交保，實在沒有天理。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

林男被雜貨店老闆扶走出店外，朝田男的車子走去。（民眾提供）

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