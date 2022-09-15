為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    疑爆打友人致死涉案男覓保無著今裁定收押 死者買酒影片曝光

    穿著迷彩上衣的林姓男子，一走進雜貨店就跌倒，且爬不起來。（民眾提供）

    穿著迷彩上衣的林姓男子，一走進雜貨店就跌倒，且爬不起來。（民眾提供）

    2022/09/15 14:59

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣仁愛鄉28歲林姓男子12日酒後遭38歲劉姓男子毆打，當天下午3時則被人發現路倒昏迷，經送醫急救延至13日晚間不治，初步診斷為顱內出血，家屬質疑劉男爆打林男致死，田男見死不救，南投檢方昨晚以傷害致死罪等罪嫌，諭知劉男和田男各15萬元和1萬元交保，劉男覓保無著，檢察官改聲請羈押，南投地院今天裁定羈押。

    28歲賽德克族林姓男子是經由女友協助，暫住劉男位於德鹿谷村的家，12日上午11時左右，劉男與林男為工作問題，以及不滿林把機車騎壞不修，雙方發生口角，劉男疑似掌摑對方，還揮拳爆打，衝突後即將林男趕走，由在場的田男開車將林載離。當日下午3時許，有人路過發現林男倒在菜園的農路駁坎下方，意識不清，趕緊通知田男，田男除打119，也自駕貨車將林男送下山，由消防隊救護車接駁送醫救治，延至13日晚不治。

    田男載受傷的林男到工寮途中，還讓林男下車到雜貨店買酒，林男走進店內就跌倒無法站起，雜貨店老闆見狀還上前攙扶，並跟林男說：「喝那麼醉了，還買什麼酒？」，後來還將林男挽著走出雜貨店，讓其上田男的車，過程都有被雜貨店的監視器拍到，雜貨店老闆說，當時林男臉部有傷，因部落常發生喝醉走不穩就東撞西撞受傷的事，因此當時也沒特別詢問。

    劉姓、田姓男子昨自動到庭說明，南投地檢署檢察官訊後認劉男涉犯傷害致死等罪嫌重大，有羈押之原因，但無羈押必要，諭知15萬元交保；田姓男子也涉有傷害致死等罪嫌，諭知1萬元交保候傳。

    不過，劉男找不到人也籌不到錢來辦理交保，檢察官認為若讓他離開，逃亡風險大增，因此改向南投地院聲請羈押，法官上午開庭後裁定收押。南投地檢署表示，林男致死原因從外表無法看出，因此排定解剖以確認死因。

    田姓男子昨晚有辦理交保，死者林男的家屬不滿，認為田男目睹劉男施暴，卻見死不見，檢方卻只讓他1萬元就交保，實在沒有天理。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    林男被雜貨店老闆扶走出店外，朝田男的車子走去。（民眾提供）

    林男被雜貨店老闆扶走出店外，朝田男的車子走去。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    男酒後被友爆打 續攤路倒不治
    2022/09/15 05:30

    男酒後被友爆打 續攤路倒不治
    南投廬山部落傳命案！男疑遭毆顱內出血倒臥路邊 警逮2涉案友人
    2022/09/14 16:49

    南投廬山部落傳命案！男疑遭毆顱內出血倒臥路邊 警逮2涉案友人

    桃園廠辦需求大增 企業搶進楊梅設廠
    《愛肝加油站》喝酒、吃藥、膽結石 都會導致r-GT升高
    2022/09/12 05:30

    《愛肝加油站》喝酒、吃藥、膽結石 都會導致r-GT升高
    KTV慶中秋喝完當街開打 黑衣人圍毆1男警方到場全乖乖蹲下
    2022/09/10 13:45

    KTV慶中秋喝完當街開打 黑衣人圍毆1男警方到場全乖乖蹲下

    桃園高鐵站前案啟動 青埔躍升新都心
    中秋烤肉喝斷片對女同事襲胸摸臀 「酒精中毒」救不了他
    2022/09/09 17:27

    中秋烤肉喝斷片對女同事襲胸摸臀 「酒精中毒」救不了他
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播