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    KTV慶中秋喝完當街開打 黑衣人圍毆1男警方到場全乖乖蹲下

    新北市永和區今早驚傳鬥毆事件，呂男等十幾人唱歌喝酒歡慶中秋後，在永和路與仁愛路口與一名林姓男子爆發口角，憤而當街圍毆林男，警方獲報到場壓制，警詢後將呂男等十餘人送辦。 （記者闕敬倫翻攝）

    新北市永和區今早驚傳鬥毆事件，呂男等十幾人唱歌喝酒歡慶中秋後，在永和路與仁愛路口與一名林姓男子爆發口角，憤而當街圍毆林男，警方獲報到場壓制，警詢後將呂男等十餘人送辦。 （記者闕敬倫翻攝）

    2022/09/10 13:45

    〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市永和區今早6時許驚傳鬥毆事件，呂男等十幾名黑衣人唱歌、喝酒慶祝中秋後，在永和路與仁愛路口與一名林姓男子爆發口角，呂男4人竟憤而當街圍毆林男，引起路邊人車側目，警方獲報到場壓制，呂男等十餘名黑衣男子全部乖乖蹲下，配合員警盤查，警詢後將呂男十餘人依聚眾鬥毆、傷害罪嫌移送法辦。

    今天上午6點半左右，呂男一夥夜唱豪飲完走出KTV，慢慢走到永和路及仁愛路口，見到林男4人站在機車旁，雙方講沒幾句話竟上演全武行，呂男、陳男、海男、鍾男4人直接上前暴打林男，有不少路人行經該處目擊打架，立即去電110報警。

    永和警方接獲通報，啟動快打部隊18人趕抵到場，見林男坐在地上，頭臉皆有傷勢，旁邊還站著十多名黑衣人，員警立即喝令黑衣人一團人蹲下就範，避免衝突擴大，隨後協助將林男送往部立雙和醫院急救，所幸僅有擦挫傷，意識清醒無大礙。

    警方調查，呂男等人聲稱他們看到林男坐在機車上，要求讓開反遭對方嗆聲，才會動手打人；遭毆的林男則說，他們唱完歌在路邊等車，一看到呂男一夥就被嗆「看啥小」，無故就遭圍毆，全案詢後將未動手的十多人依刑法第150條聚眾鬥毆罪嫌移送新北地檢署偵辦，另依第277條傷害罪嫌移送動手的呂男4人。

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