男酒後被友爆打 續攤路倒不治

林男被人發現倒在仁愛鄉廬 山部落一處菜園農路駁坎（ 夾腳拖處），送醫延至隔日 不治。 （民眾提供）

2022/09/15 05:30

〔記者佟振國、陳鳳麗／南投報導〕南投縣仁愛鄉廿八歲林姓男子十二日酒後遭卅八歲姓劉姓男子毆打，當天下午三時則被人發現路倒昏迷，經送醫急救延至十三日晚間不治，初步診斷為顱內出血，家屬接獲噩耗無法接受，指兒子被劉男爆打十多分鐘後才停手，劉男涉嫌殺人，也質疑警方辦案不積極。

劉男涉傷害致死15萬交保

檢警昨天初步相驗，擇日解剖釐清死因，劉姓、田姓男子昨自動到庭說明，檢察官訊後認劉男涉犯傷害致死等罪嫌重大，有羈押之原因，但無羈押必要，諭知十五萬元交保，田姓男子也涉有傷害致死等罪嫌，諭知一萬元交保候傳。

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警方調查，死者林男在仁愛鄉從事農業臨時工，因無處棲身，女友協助，暫住劉男位於德鹿谷村的家，十二日上午十一時左右，劉男與林男為工作問題，以及不滿林把機車騎壞不修，雙方發生口角，劉男除掌摑對方，還疑似持棍棒毆打，衝突後即將林男趕走，由在場的田男開車將林載離。

林、田兩人行經精英村廬山部落買酒續攤，其中一家雜貨店老闆見林男走路搖搖晃晃，還一度跌倒，臉上也有傷痕，認為他已經喝醉，拒絕賣酒，二人轉往其他商店購買，之後就到廬山部落的一處菜園工寮續喝。

當日下午三時許，有人路過發現林男倒在菜園的農路駁坎下方，意識不清，趕緊通知田男，田男除打一一九，也自駕貨車將林男送下山，由消防隊救護車接駁送醫救治，延至十三日晚不治，家屬指控劉男涉嫌殺人，也質疑警方辦案不積極。

仁愛警方則表示，死者家屬於十三日下午四時報案，指劉男涉嫌傷害，立即展開偵辦，通知涉案的劉男、田男到案說明，以及衝突現場相關目擊者、雜貨店業者等人詢問，同時調閱監視器及田男貨車行車紀錄器，至於林男遭毆打到路倒昏迷相隔約四個小時，期間林男與田男在一起，還去雜貨店買酒，中間發生什麼事待調查。

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