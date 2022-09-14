南投廬山部落傳命案！男疑遭毆顱內出血倒臥路邊 警逮2涉案友人

林姓男子12日下午路倒昏迷，民眾發現報案送醫，13日晚間死亡，家屬指控遭毆打致死。（民眾提供）

2022/09/14 16:49

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉廬山部落傳命案，28歲林姓男子12日下午被人發現倒在農路旁昏迷，送醫救治後因顱内出血，昨晚傷重不治，家屬指控是38歲劉姓男子涉嫌打人致死，警方初步調查林男與劉男等4人12日上午酒後因工作問題發生口角，劉男出手毆打林男，林男由田姓友人開車載離，直到下午3點多被人發現路倒，相隔約4小時，檢警今天下午相驗，訂19日解剖進一步釐清死因及案情。

據了解，林姓男子與劉姓、田姓男子是朋友關係，因林男無住處，暫住劉男位於德鹿谷村的家，從事農業臨時工，12日上午林、劉、田再加上1名友人在劉男家喝酒，因為工作上的問題，且劉不滿林弄壞他的機車，發生口角與肢體衝突，除了用手掌摑，也疑似用棍棒毆打。

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衝突過後，劉男將林男趕出住處，由田男開車載走，先到廬山部落的雜貨店買酒，2人準備到田男的菜園工寮續攤，但下午3點林男被人發現倒在農路旁，意識不清，趕緊呼叫附近的田男通報仁愛消防分隊，同時開貨車載他下山，下午4點多由救護車送醫救治，診斷為顱內出血，延至13日晚間8點多傷重宣告不治，家屬接獲噩耗無法接受，指控劉男等人涉嫌殺人，南投地檢署檢察官今率法醫相驗，訂19日解剖進一步確認死因。

警方調查，死者昏迷送醫後，家屬得知曾與劉男等人酒後發生衝突，因此在13日下午4點多報案提告劉男涉嫌傷害，相隔4小時後林男宣告不治。

警方表示，接獲家屬報案即將劉、田姓男子通知到案，以及詢問現場目擊者、雜貨店業者等人，進一步釐清案情。

死者家屬則是指控涉嫌動手打人的劉男手段凶殘，打了10餘分鐘才停手，分明是要置人於死，有被監視器及行車記錄器拍到為證。

但林男遭人毆打到路倒被人發現通報送醫，大約相隔4個小時，期間林男與田男在一起，還去雜貨店買酒，期間又發生什麼事情，警方還要進一步調查。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

林姓男子被發現倒在廬山部落菜園農路駁坎下。（民眾提供）

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