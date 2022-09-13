13歲傳播妹藏台中「三百店」坐檯 經紀人被揪出下場曝

台中市一家傳播公司的趙姓經紀人遊說4名未成年少女當傳播妹，其中兩人只有13歲，同時媒介他們到俗稱「三百暢飲」的KTV酒店坐檯陪酒，全案曝光後趙男被判4個月徒刑，圖為警方臨檢酒店情形。示意圖，與新聞事件無關。 （記者許國楨翻攝）

2022/09/13 12:53

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一家傳播公司的趙姓經紀人，因市場競爭激烈竟下猛藥，遊說4名未成年少女當傳播妹，其中兩人只有13歲，並媒介到俗稱「三百暢飲」的KTV酒店坐檯陪酒，直到其中一名被通報失蹤人口的13歲少女被警方尋獲，全案因此曝光，連同趙男也被揪出送辦，案經法官審理後，判坦承犯行的趙男4個月徒刑，得易科罰金。

台中市特種行業競爭激烈，十多年前有業者打出喝酒收人頭費300元、無限暢飲噱頭，三百暢飲酒店就此打響名號，一時間如雨後春筍般興起，尤其是該類型酒店更以敢玩敢脫吸引酒客著稱，這些年來也形成一套完整的情色文化，且衍生出不少「膾炙人口」的色情術語。

請繼續往下閱讀...

根據判決指出，台中市一家傳播公司的趙姓及陳姓經紀人，為迎合部分酒客喜歡「幼齒」的心態，明知該4名未成年少女其中2人年僅13歲，另2人分別為15歲、17歲，仍於2020年6月間，安排她們前往台中市一家俗稱「三百暢飲酒店」的KTV坐檯陪酒。

期間因其中一名13歲少女逃家失聯，被家人通報為失蹤協尋人口，直到警方找到她雖撤銷協尋，卻意外得知她這段時間都在坐檯陪酒，且還有其他相同遭遇的少女報請檢方指揮偵辦，經前往酒店及宿舍搜索救出另3名少女，並將趙男、陳男、KTV廖姓負責人及李姓會計等4人帶回偵訊後送辦。

而全案也經檢方依違反《兒童及少年性剝削防制條例》意圖營利而媒介使少年坐檯陪酒罪起訴，而趙男對犯行坦承不諱，法官審理後依意圖營利而媒介使少年坐檯陪酒罪判他4個月徒刑，得易科罰金12萬元，另沒收不法所得，全案可上訴，另3名被告則另案審理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法