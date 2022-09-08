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    催促「卡緊咧」爆全武行！台中酒客從「海八」酒店打到急診室

    林男動手拉扯員警，還威脅要打警察，員警喝止他。（記者張瑞楨翻攝）

    林男動手拉扯員警，還威脅要打警察，員警喝止他。（記者張瑞楨翻攝）

    2022/09/08 10:26

    〔記者張瑞楨／台中報導〕今天凌晨台中市西屯區青海南街知名的酒店「海派八店（海八）」門前，發生酒客鬥毆事件，更扯的是，林姓酒客還一度拉扯員警，威脅「要打下去喔」，被警方噴辣椒水制伏。另有3名酒客要「討公道」，竟在醫院急診室毆打送醫的劉姓酒客，這兩場衝突的起因，竟是劉姓酒客等候搭車時，不滿林姓酒客動作慢，催促「卡緊咧」，進而爆發拳腳衝突，警方共逮捕拘提4人，依妨害秩序等罪名法辦。

    中市警局六分局調查，鬧事酒客於今天凌晨0時許，在有酒女陪酒的「海八」酒店外起衝突，起因是劉姓酒客（51歲）與朋友王姓女子，在酒店外想搭車離去，林姓酒客（42歲）也同樣在酒店門口，要跟朋友搭車離去，劉男催促林男「卡緊咧」（快一點），引發林男不滿，劉男又「動腳」踹了林男，林男遂動手反擊劉男。

    六分局員警很快發現林男毆打劉男，趕緊出手制止，不料，醉醺醺的林男，卻拉扯警方並恐嚇「要打下去囉，（我）要打（警察）囉」，員警噴辣椒水，把嗆得眼淚鼻涕直流的林男依現行犯逮捕，並把被打傷劉男及王姓女子，兩人一起送醫。

    不料，事隔不到半小時，警方接獲澄清醫院急診室有人鬥毆打架通報，立即派出15人到達現場，但動手的3名男子已經逃逸，員警迅速循線於1小時內將，涉案白姓男子（29歲）全數查緝到案。

    警方調查，白男等3人都是林男的朋友，林男被警察噴辣椒水逮捕時，白男等人在旁邊受波及，眼睛刺痛，他們自行到醫院求診時，於澄清醫院急診室巧遇劉男與王女，3人於急診室痛打劉男後逃逸，警方將林男依妨害公務罪現行犯移送法辦，白男等3人，依妨害秩序罪、違反醫療法等罪名函送法辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    林男拉扯並威脅打警察，被警方噴辣椒水逮捕。（記者張瑞楨翻攝）

    林男拉扯並威脅打警察，被警方噴辣椒水逮捕。（記者張瑞楨翻攝）

    白男等3人在醫院急診室毆打劉男，但員警馳抵時，3人已逃逸。（記者張瑞楨翻攝）

    白男等3人在醫院急診室毆打劉男，但員警馳抵時，3人已逃逸。（記者張瑞楨翻攝）

    警方於1小時內，把在醫院急診室施暴的白男等3人逮捕。（記者張瑞楨翻攝）

    警方於1小時內，把在醫院急診室施暴的白男等3人逮捕。（記者張瑞楨翻攝）

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