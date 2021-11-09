酒店開業就傳「械鬥」 警荷槍實彈衝現場大翻白眼…

酒店老闆借出包廂讓學生免費拍片，不過店老闆強調，目前都沒有酒店小姐坐檯。（南台科大籃偉豪攝）

2021/11/09 22:26

〔記者王捷、萬于甄／台南報導〕八大行業隨著疫情趨緩重新開業，但8日凌晨有民眾反映，台南有家酒店外有械鬥，警方荷槍實彈趕往現場時，卻發現是學生在拍畢業製作，而所謂的「武器」是收音麥克風及攝影器材，烏龍報案讓警方翻白眼。

八大行業因為疫情關係，在開放前都不允許酒店小姐坐檯，否則就違反規定，而部分酒店業者為了生存，轉型KTV提早復業，台南這次傳出「烏龍械鬥」的酒店，也是其中之一，店家才剛開幕，就從臉書訊息接到南台科大資傳系的學生私訊，希望能借用酒店包廂、店外拍片。

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酒店業者得知覺得很有趣，認為雖然學生製作的影片沒有商業用途，但被他們想拍影片的熱情感動，答應免費讓學生借用。而這些學生為何要借用酒店當場景，是因為他們的畢業製作影片「臨演爸爸」，有一個橋段是拍攝酒店應酬的生態。

南台科大學生說，「臨演爸爸」是一部強調親情的劇本，是講述男主角的父親因案在監獄，所以只好請一位臨時演員來充當父親，在劇本中設計，臨時演員的演技很好，但運氣不好，為了能得到劇中劇的角色，所以找影片製作單位到酒店應酬，在借用場地時很頭痛，因為疫情的關係很多酒店都沒開，上網搜尋到這家酒店有營業，因此用臉書私訊業者，沒想到很快有好的結果。

酒店業者強調，目前已經轉型，沒有讓酒店小姐坐檯，與一般KTV的消費模式相同。警方也證實這個說法，同時呼籲酒後請勿鬧事，如果有發生鬥毆情勢，即使雙方以刑法傷害罪提告，也會以社會秩序維護法處罰，對於社秩法的罰鍰警方有裁量權，會給予重罰。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

南台科大學生借用酒店拍攝畢業製作，結果意外引起警方注意。（南台科大籃偉豪攝）

酒店傳出「械鬥」，聚集一群「黑衣人」，沒想到警方急忙趕到現場卻發現是學生拍片。（記者王捷攝）

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