見黑影就開槍！透天厝「殺」聲四起 20警荷槍實彈包圍卻看傻眼

有民眾報案透天厝幫派打群架鬧事，彰化警分局20多名快打部隊員警荷槍實彈趕往現場，發現原來是劍道人士打劍道練功，烏龍一場。 （記者湯世名翻攝）

2021/11/06 11:54

〔記者湯世名／彰化報導〕看到黑影就開槍！有民眾4日晚間經過彰化市中山路附近時，忽聞1棟3樓透天厝傳來陣陣「殺」聲，還有木棍敲擊聲，以為是幫派打群架鬧事而向警方報案，彰化警分局出動20多名快打部隊員警荷槍實彈趕往現場，發現原來是10名熱愛劍道人士打劍道練功，員警看傻眼，烏龍一場。

彰化警分局前天晚間9時接獲民眾報案指出，彰化市中山路漢銘基督教醫院附近1棟3樓透天厝民宅傳來陣陣的廝殺聲，甚至還有木棍敲擊聲，深怕是幫派在打群架，唯恐鬧出人命。

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彰化警分局據報，副分局長許順發、偵查隊長詹廷育與轄區大埔派出所等快打部隊逾20名警力全部荷槍實彈趕往現場，轄區派出所員警率先衝上3樓攻堅，其餘警力在大樓周邊包圍，攻堅警力趕抵3樓時卻發現，現場是一群穿著劍道服裝的民眾持木劍在打劍道練功，警方當場傻眼。打劍道的人士看到大批警力也一頭霧水。

在透天厝周邊包圍的偵查隊長詹廷育等人為求慎重起見，仍在相關路口調閱監視器，3樓的警力則回報是劍道活動，並無打群架鬥毆情事。

詹廷育指出，據了解，這處劍道活動已進行了1、20年之久，當地居民都習以為常，可能是前晚劍道活動時3樓窗戶打開，劍道社練功的廝殺聲加上木棍敲擊聲，讓樓下路過的民眾聽到時誤以為是打群架而報案，虛驚一場。

不過這起烏龍報案，現場出現副分局長、偵查隊長層級仍引發議論。據了解，縣警局以往接獲相關報案時有分級制，第1級由派出所正副主管帶隊到場處理，第2級是偵查隊正副隊長，第3級才是分局長與副分局長等級。現今則是不分級，舉凡報案鬥毆有滋事疑慮，一律由副分局長、偵查隊長率快打部隊到場，效益如何仍待觀察。

彰化警分局出動20多名快打部隊員警荷槍實彈趕往現場，發現原來是10名熱愛劍道人士打劍道練功。（記者湯世名翻攝）

有民眾報案透天厝幫派打群架鬧事，彰化警分局出動20多名快打部隊員警荷槍實彈趕往現場，發現原來是劍道人士打劍道練功，烏龍一場。 （記者湯世名翻攝）

快打部隊員警荷槍實彈，才發現原來是劍道人士打劍道練功。 （警方提供）

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