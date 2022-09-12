恐嚇開車撞罷韓志工 「石頭」里長判刑定讞

里長等涉恐嚇擺韓志工案定讞，高雄高分檢已通知地檢執行。（記者鮑建信攝）

2022/09/12 22:13

〔記者鮑建信／高雄報導〕罷韓團體前年2月在內門紫竹寺設連署站，遭到綽號「石頭」的里長謝振城等人涉嫌恐嚇，案經高雄高分院依違反選罷法判刑3月至4月不等徒刑，均得罰科罰金，檢方和謝等都不服上訴被駁回而落幕。

據了解，罷韓陳姓志工等人，於2020年2月12日下午3點多，在內門紫竹寺附近擺攤簽連署書，里長謝振城和其胞姐及那姓司機等3人獲悉後，開車前往關切，要求不得在該處連署。

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陳姓、楊姓志工等人隨後把連署站遷移至轉角處，謝等人仍然不滿意，涉嫌出言恫稱：「我出三聲，沒有移開，我馬上開車撞你，我沒有騙你」、「你們看可以去那邊死較不會臭，可以嗎？不要來我們內門蹧蹋人，可以嗎。我們開車過來，這是我們的路」、「車移過來，不要讓他停」等語。

謝並指示那姓駕駛自小客車，持續逼近連署站，甚至差點撞到，那並按鳴喇叭威嚇，陳等人因心生畏懼，報警訴請偵辦。

一、二審依涉嫌違反選罷法，判處謝徒刑4月，其胞姊和那姓司機各徒刑3月，如易科罰金，以1000元折算一日。不過，謝等人認為被冤枉提起上訴，但二審檢方則認為量刑太輕，同樣上訴。

最高法院認定原審判決並無不妥，兩造上訴均駁回並定讞，高雄高分檢接獲確定判決書，已通知橋頭地檢署執行。

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