嗆罷韓志工「開車撞你」 韓粉石頭里長二審仍判有罪

知名韓粉「石頭里長」開直播驅離罷韓志工的過程。（光復高雄總部提供）

2022/03/31 10:13

〔記者黃佳琳／高雄報導〕罷韓團體前年2月在內門紫竹寺擺攤連署時，遭到綽號「石頭」的知名韓粉里長謝振城等人恐嚇要開車撞他們，遭檢方依妨害罷免等罪嫌起訴，一審判4月，可易科罰金，今高雄高分院駁回謝男等人上訴，可上訴。

判決指出，前年2月12日下午3時許，罷韓陳姓志工等人，在在內門紫竹寺擺攤簽連署書時，里長謝振城（45歲）和其胞姐及那姓司機等3人獲悉後，開車前往關切，要求不得在該處連署。

請繼續往下閱讀...

陳姓、楊姓志工等人於是把連署站遷移該路轉角處，仍引發謝等人不滿，涉嫌出言恫稱：「我出三聲，沒有移開，我馬上開車撞你，我沒有騙你」、「你們看可以去那邊死較不會臭，可以嗎？不要來我們內門蹧蹋人，可以嗎。我們開車過來，這是我們的路」、「車移過來，不要讓他停」等語。

謝並指示那姓駕駛自小客車，持續逼近連署站設置地點，差點撞到連署站，那並按鳴喇叭威嚇陳等人，致使陳等人均心生畏懼，報警訴請偵辦。

案發後里長謝振城曾在直播指出，罷韓志工擺攤處，皆為私有地，認為沒給廟租，後來移到店家前的路口，也沒跟店家承租或付租金，並說若覺得遭恐嚇「歡迎提告，但不可能道歉」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法