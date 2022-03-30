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    首頁　>　社會

    冒名「顏清標」恐嚇取財 還署名「諸葛星雲」詛咒政治人物、名嘴不得好死

    李嫌到郵筒寄恐嚇黑函的身影。（警方提供）

    李嫌到郵筒寄恐嚇黑函的身影。（警方提供）

    2022/03/30 11:46

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市李姓男子冒名大甲鎮瀾宮董事長顏清標，寄恐嚇取財黑函給建商被查獲，檢警查出，李男疑因有特定政治立場，還署名「諸葛星雲」等名字，寄恐嚇信給10多位政治人物及名嘴詛咒「不得好死」，經初步清查共寄出15封，有8位政治人物及名嘴因此報案。詛咒

    據查，73歲李男過去曾任教職，先前常看電視政論節目，見政治人物及名嘴狂批大甲鎮瀾宮假信仰名義實為斂財，加上北屯區某建商被影射與市府勾結，把社會住宅用地挪去蓋大樓，今年元月間以毛筆書寫，陸續寄出15封恐嚇信函給與其政治立場不同的政治人物及名嘴。

    其中一封恐嚇取財信函就是冒名顏清標，寄件者則是「大甲鎮瀾宮」，以「捐壹億現金給媽祖，否則送慶記給您」的內容寄給該建商，顏清標隔天立即出面澄清，這種以恐嚇取財、勒索的方式寄發黑函，已嚴重影響他本人和鎮瀾宮信譽，要求警方追出幕後搞鬼者。

    另外14封分寄給特定政治人物、名嘴的恐嚇信函，李男則是署名「諸葛星雲」或其他人的名字寄出，內容大抵是不滿對方的政治立場及談話內容提出質疑，並詛咒「不得好死」，台中警方經2個多月追查，過濾近50間郵筒外監視器，再逐一利用排除法，最後鎖定李男逮人。

    警方查出李男寄信的郵筒遍及台中市的大甲區、梧棲區、市區的英才路、民權路郵局前郵筒，以及彰化縣芬園鄉的郵筒，由於大甲媽4月8日將起駕進行9天8夜遶境，警方還好在遶境前順利逮捕恐嚇者，訊後依涉嫌恐嚇取財、恐嚇危安等罪移請台中地方檢察署偵辦。

    李嫌到郵筒寄恐嚇黑函的身影。（警方提供）

    李嫌到郵筒寄恐嚇黑函的身影。（警方提供）

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