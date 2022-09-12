為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    懷疑同夥「抓耙仔」拿電擊棒塞嘴虐殺 毒蟲另賣假包被訴

    毒蟲張允硯懷疑吳姓小弟出賣他，涉嫌唆使小弟以電擊、灌毒等方式將其凌虐致死，今年1月才被依傷害致死等罪起訴，台北地檢署另查出，他還犯下精品詐騙案，得手近98萬元，今另依詐欺罪起訴他。（資料照）

    毒蟲張允硯懷疑吳姓小弟出賣他，涉嫌唆使小弟以電擊、灌毒等方式將其凌虐致死，今年1月才被依傷害致死等罪起訴，台北地檢署另查出，他還犯下精品詐騙案，得手近98萬元，今另依詐欺罪起訴他。（資料照）

    2022/09/12 19:52

    〔記者錢利忠／台北報導〕曾在蕭邦名錶櫃位任職的毒蟲張允硯，先前懷疑吳姓小弟出賣他，害他被警方查獲毒品，竟涉嫌唆使小弟以電擊、灌毒等方式將其凌虐致死，今年1月才被依傷害致死等罪起訴，台北地檢署另查出，他還犯下精品詐騙案，得手近98萬元，今另依詐欺罪起訴他。

    檢警調查，去年2月，張男涉嫌以認識精品櫃員等理由，向女同學誆稱能買到便宜的愛馬仕等名牌包，女同學掏出近98萬元委託他買1支精品鑽錶及6個包包，收到貨後卻驚覺買到假貨，氣得提告。

    檢方勘查被害人提供的精品原廠檢驗證明，認定張男涉嫌販賣假精品的罪證明確，因此將他起訴。

    關於張男先前犯下的傷害致死案，去年9月14日下午，警方執行緝毒專案，前往北市文山區景福街民宅攻堅，破門發現竟有一具雙手被鐵製手銬反銬在背後的男屍，警方逮捕在場的張男並查獲安非他命、K他命等毒品；張男當時供稱：「他只是睡著了、怕冷…有幫他蓋被子」。

    張男原聲稱不知吳男怎麼死的，後來才改口承認，指他於去年9月12日被警方查獲毒品，他懷疑吳男是「抓耙仔」，故意開門讓警方衝入臨檢，同月13日設局將吳男誘出後，將吳男帶到租屋處教訓。後來35歲的謝男前往張男的租處聊天，得知張男在教訓吳男，便找來王男、盧男一起參與「體罰」。

    眾人先強迫吳男做伏地挺身，還殘忍地把電擊棒塞進吳男的嘴裡狂電，之後再強灌毒品而搞出人命；4男到案後均否認吳男的死與自己有關。今年1月張男等4人被北檢依傷害致死等罪起訴，現由台北地院審理中。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    疑土地投資糾紛！6煞侵門踏戶押人私刑致死 中檢聲押3人、1人獲准
    2022/06/13 11:16

    疑土地投資糾紛！6煞侵門踏戶押人私刑致死 中檢聲押3人、1人獲准
    4毒蟲懷疑同夥是「抓耙仔」 竟拿電擊棒塞嘴、灌毒虐殺被訴
    2022/01/11 09:54

    4毒蟲懷疑同夥是「抓耙仔」 竟拿電擊棒塞嘴、灌毒虐殺被訴

    玉山銀行月購月有利 邀您聰明領好康
    男子遭皮帶綁樹旁、棍棒凌虐致死 2嫌判9年10月、9年8月
    2021/11/25 12:32

    男子遭皮帶綁樹旁、棍棒凌虐致死 2嫌判9年10月、9年8月
    狠虐3歲童內臟破裂致死 保母夫婦重判
    2021/09/02 19:07

    狠虐3歲童內臟破裂致死 保母夫婦重判

    痘花臉宅男靠它「退痘」對比照超驚人
    開庭遲到滑手機掰「深感懊悔」 殘忍虐殺7人組判重刑
    2021/08/08 17:52

    開庭遲到滑手機掰「深感懊悔」 殘忍虐殺7人組判重刑
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播