懷疑同夥「抓耙仔」拿電擊棒塞嘴虐殺 毒蟲另賣假包被訴

毒蟲張允硯懷疑吳姓小弟出賣他，涉嫌唆使小弟以電擊、灌毒等方式將其凌虐致死，今年1月才被依傷害致死等罪起訴，台北地檢署另查出，他還犯下精品詐騙案，得手近98萬元，今另依詐欺罪起訴他。（資料照）

2022/09/12 19:52

〔記者錢利忠／台北報導〕曾在蕭邦名錶櫃位任職的毒蟲張允硯，先前懷疑吳姓小弟出賣他，害他被警方查獲毒品，竟涉嫌唆使小弟以電擊、灌毒等方式將其凌虐致死，今年1月才被依傷害致死等罪起訴，台北地檢署另查出，他還犯下精品詐騙案，得手近98萬元，今另依詐欺罪起訴他。

檢警調查，去年2月，張男涉嫌以認識精品櫃員等理由，向女同學誆稱能買到便宜的愛馬仕等名牌包，女同學掏出近98萬元委託他買1支精品鑽錶及6個包包，收到貨後卻驚覺買到假貨，氣得提告。

請繼續往下閱讀...

檢方勘查被害人提供的精品原廠檢驗證明，認定張男涉嫌販賣假精品的罪證明確，因此將他起訴。

關於張男先前犯下的傷害致死案，去年9月14日下午，警方執行緝毒專案，前往北市文山區景福街民宅攻堅，破門發現竟有一具雙手被鐵製手銬反銬在背後的男屍，警方逮捕在場的張男並查獲安非他命、K他命等毒品；張男當時供稱：「他只是睡著了、怕冷…有幫他蓋被子」。

張男原聲稱不知吳男怎麼死的，後來才改口承認，指他於去年9月12日被警方查獲毒品，他懷疑吳男是「抓耙仔」，故意開門讓警方衝入臨檢，同月13日設局將吳男誘出後，將吳男帶到租屋處教訓。後來35歲的謝男前往張男的租處聊天，得知張男在教訓吳男，便找來王男、盧男一起參與「體罰」。

眾人先強迫吳男做伏地挺身，還殘忍地把電擊棒塞進吳男的嘴裡狂電，之後再強灌毒品而搞出人命；4男到案後均否認吳男的死與自己有關。今年1月張男等4人被北檢依傷害致死等罪起訴，現由台北地院審理中。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法