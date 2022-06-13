疑土地投資糾紛！6煞侵門踏戶押人私刑致死 中檢聲押3人

鄒男等人到圖中盧男的租住處談判未果，衍生押人私刑逼債卻出人命。（記者許國楨攝）

2022/06/13 11:16

〔記者許國楨／台中報導〕台中市盧姓男子與鄒姓男子一方疑有土地投資糾紛，鄒男等共6人11日凌晨到盧男住處商談喬不攏，強押盧男上車載到南投縣一處鐵皮屋動私刑逼債，凌虐約10小時見盧奄奄一息，趕緊再將人載回台中的醫院就醫，同時打電話向警方自首，但盧仍因傷重不治，全案依傷害致死罪嫌送辦，檢方聲押鄒男等3人，目前由法院裁定中。

據查，死者是32歲的盧男，目前租住在西屯區十二期重劃區的高級透天別墅，與26歲鄒男一方原本就是舊識，盧疑因先前向鄒等人集資投資土地，但獲利不如預期也未退還本金，加上多次協商未果因而引起鄒男一方不滿，11日凌晨2時許，鄒男等共6人分乘兩輛車到盧男租住處前等候，等盧男返家時進入屋內再次商談。

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期間因喬不攏引起爭執，人多勢眾的鄒男一方，憤而將盧強押上其中一輛車，由鄒男及陳姓、林姓男子等3人開車載走，另同行黃姓、黃姓、許姓等3人則負責協助將一度要反抗的盧男押上車，隨即共乘一輛車離開，鄒男等3人隨後將盧載往南投縣水里鄉一處鐵皮屋拘禁，並以鐵條、棒棍等器具動私刑逼債。

同日下午3時許，鄒等人發現盧因不堪長時間凌虐陷入昏迷，奄奄一息，唯恐出人命，趕緊將人再載回台中市的醫院急診室就醫，同時打電話向警方自首，但盧到院後已無生命跡象，最後仍傷重不治，警方獲報也趕往帶回鄒男等3人，再根據車行軌跡系統及路口監視器等線索，循線再將黃男等3人查緝到案。

鄒男等人在警訊中僅說與盧有債務糾紛，但對於其他案情及細節則避重就輕，昨晚訊後先將全案依傷害致死、妨害自由罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方複訊後以黃男等3人涉妨害自由部分，以6萬至10萬元不等金額交保候傳，另認定涉傷害致死罪的鄒男等3人，所犯為5年以上重罪，有逃亡、滅證之虞聲押，正由法院裁定。

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