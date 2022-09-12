人妻騎單車外遇車友 出遊照兩人多「站一起」洩姦情

人妻熱愛騎單車不小心外遇車友，圖為情境照。（圖擷取自unspalsh）

2022/09/12 15:18

〔記者蔡清華／高雄報導〕擔任救生員的劉姓人妻，平時熱愛騎單車、爬山等戶外活動，結識黃姓車友同好，譜出不倫戀情，兩人經常以外出參加單車競賽、挑戰鐵人三項等活動出遊，並暗設「在一起」相簿，被劉女老公發現，劉女與丈夫斷絕20年婚姻，黃男挨告判賠40萬元，可上訴。

判決指出，在高雄市一家私人泳池擔任救生員的劉女，與丈夫結婚20年，育有2女子，劉女丈夫指控，2020年7月間偶然發現黃男與妻子往來頻繁、親密，互動宛如男女戀人般，提告求償60萬元。

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兩人以LINE相互暱稱「親愛的」，傳貼圖「I LOVE YOU」、「很想抱抱」、「摸摸妳」、「想妳」等極度曖昧對話，還傳遞「很忙呀! 親愛的」、「要應付我們」、「訊息讀完就刪除了吧！」等。

兩人每日必定互道早晚安，自早晨起頻繁以文字、語音、視訊聊天直至深夜，日復一日，且兩人暗設名為「在一起」之相簿，相簿中皆為被告與妻子親密合照，包括單獨約會、相約運動及旅遊等照片。

劉女辯稱，她因工作認識被告及多名友人，成員皆熱愛運動，經常自組山友爬山，多名成員亦係自行車運動團體成員，經常外出騎乘自行車，更不時邀集參加三鐵比賽，故成員間聯絡住宿、交通等事宜，即屬必要。彼此對話常用「親愛的」、「想妳」等友好用語，只是表達友善之意，相薄留下彼此從事戶外運動照並無逾越交友分際。

橋頭地院審理認為，相簿中多只有被告與劉女二人之親密合照，事證所示，被告顯已與劉女互為男女朋友，交往顯已逾越普通朋友分際，衡量兩造之身分、經濟狀況、社會地位、及原告所受之痛苦及損害程度，認原告得請求之精神慰撫金以40萬元為適當。

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