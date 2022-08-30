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    臉書貼人夫照片嗆「被戴綠帽子」 囂張小王判賠15萬

    周男偷吃人妻，還嗆她的丈夫謝男「很沒用」等，甚至跑到臉書爆廢公社張貼謝男照片嗆：「你被戴上綠帽子了」而被告。（情境照）

    周男偷吃人妻，還嗆她的丈夫謝男「很沒用」等，甚至跑到臉書爆廢公社張貼謝男照片嗆：「你被戴上綠帽子了」而被告。（情境照）

    2022/08/30 18:09

    〔記者王定傳／新北報導〕謝姓男子發現高姓妻子與她的高中同學周男偷情，周男不只傳訊嗆他：「你真的還很沒用」，甚至還如同寫言情小說般，描述：「她頭髮上香味，慢慢靠近脖子聞著她的體香」、「最喜歡聽她呻吟」等，另外跑到臉書爆廢公社張貼謝男照片嗆：「你被戴上綠帽子了」，謝男氣炸提訴求償，新北地院法官認定周男明知高女已婚仍有不正常往來，判賠15萬元。

    謝男提訴指出，去年10月起，高女與從事油漆工的周男密切頻繁聯繫，有時1天內互傳簡訊、通話達40次以上，有時通話時間長達1個小時以上，連深夜、凌晨亦持續聯繫，甚至一同外出遊玩、過夜、留宿，沒多久，高女就坦承出軌並提出離婚訴求，他無法接受當天與周男談判，怎料，對方竟予以譏諷還唆使高女離家。

    謝男指控，隔月，高女表示願意修補關係、回歸家庭、斷絕往來，怎料，周男竟接連傳電子郵件嗆他：「你到底是不是男人」、「你真的還很沒用呢」、「你的老婆都跑那麼久了」，甚至如寫言情小說般，描述說：高女頭髮上香味，慢慢靠近脖子聞著她的體香」、「喜歡她主動爬上來」、「最喜歡聽她呻吟」等。

    謝男並指，去年12月，周男竟在臉書爆廢公社張貼他的照片，還嗆說：「你被戴上綠帽子了呢…居然破鞋也要撿回去穿，還可以用就算被睡過洗一洗也還能用來告訴自己，連自尊都沒有，可憐，真的很沒用」等，且兩人今年仍有往來，因此求償100萬元。

    周男辯稱他知道高女想離婚，謝男給他的感覺就算沒有感情也可以用婚姻框住一個人，才會發郵件氣對方，他與高女雖有獨處，但沒有親吻、擁抱、勾手、性行為或過夜等行為。

    法官審理後判定，兩人密切頻繁聯繫往來，且有摟抱、親吻、親密肢體接觸，高女還稱呼周男為老公，已侵害謝男配偶權，但無法證明2人有發生性行為，判決賠償15萬元，可上訴。

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