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    人妻偷吃大15歲男傳鹹濕簡訊掰言論自由 法官打臉老王判賠

    新竹地院判王男需賠償人夫20萬。（記者蔡彰盛攝）

    新竹地院判王男需賠償人夫20萬。（記者蔡彰盛攝）

    2022/09/04 16:38

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕結婚12年生過3個小孩的陳女，認識同樣做直銷大她15歲的王男，雙方互傳鹹濕簡訊包括「我這有大雪茄哦、我想吃你了／在你床上、你已經成功的／在我床上／把我弄得淫蕩了、我都被你搞到MC還提早來、不要闖紅燈啦／很髒ㄟ！」陳女先生發現後怒告王男求償百萬，陳女與王男竟向法官聲稱鹹濕言論是二人玩笑話，應屬憲法言論自由保障範疇，但法官不予採信，新竹地院判王男需賠償人夫20萬。

    結婚12年育有1子2女的吳男說，妻子陳女做直銷時認識大15歲的王男，後來他發現二人互傳親暱訊息，質問後2人都說訊息是玩笑性質，但後來他發現二人互傳包括性行為、相愛、生小孩，及意圖偽造他簽名的聲明書等訊息時，才知事態嚴重，憤而對王男求償100萬元。

    法官查看二人訊息內容中，不乏使用「想吃你」、「淫蕩」等露骨、煽情字句，且涉及暗示性器官、相約發生性行為及性幻想等內容，還有「我這有大雪茄哦、我想吃你了／在你床上、你已經成功的／在我床上／把我弄得淫蕩了、持久力很厲害、我都被你搞到MC還提早來、不要闖紅燈啦／很髒ㄟ、以後還要陪你接生小孩勒、我如果沒辦法早點死掉，那我就當你的狗好了！」

    此外二人還有「愛你」、「抱一下」、「寶寶愛寶貝」、「大寶寶愛小寶貝」等互訴衷情用語，互相表達愛慕及思念之情，顯非單純從事直銷工作同事間正常往來談話內容，足認2人間應存有親暱男女交往關係，縱然2人並未發生性行為，互傳鹹濕簡訊就已逾越一般朋友間交往程度。

    2人雖辯稱鹹濕言論僅為2人間嬉鬧玩笑話語，應屬憲法言論自由保障範疇，但法官認為言論自由並不表示可淪為恣意、毫無限制，2人辯稱彼此聊天無尺度限制，僅為不正經玩笑話，顯然是牽強卸責之詞，不足採信。最後判王男需賠償人夫20萬元。

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