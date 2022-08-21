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    「餘光看到妳穿...起色心了」 送貨司機偷瞄人妻撩上床

    「餘光看到妳穿...起色心了」送貨人司機撩人妻。（情境照）

    「餘光看到妳穿...起色心了」送貨人司機撩人妻。（情境照）

    2022/08/21 14:50

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高市一家貨運公司吳姓司機與人妻譜不倫戀，人夫發現妻子與司機出軌line鹹濕對話，「我餘光看到妳穿...」、「我起色心了」等，憤而求償66萬元，高雄高分院判決吳男賠償30萬元遮羞費定讞。

    判決指出，與妻結婚10餘年的陳姓男子主張，妻在一家公司任職會計，吳擔任司機，明知她有家室，兩人多次以line鹹濕對話，互表愛意、甚至討論露骨性事，進而「嘿咻」，經其追問後，妻子坦承不諱。

    經陳男警告後，吳男仍與人妻持續互傳訊息「我餘光看到妳穿...」、「我起色心了」等，讓他內心煎熬，承受莫大之痛苦，不僅食不下嚥，導致體重驟降、身形消瘦，因此罹患憂鬱症，憤而告上法院對吳男求償66萬元精神慰撫金。

    吳男辯稱，陳妻只是向他訴苦婚姻不美滿，兩人僅以想像、藉此獲得滿足，但實際上並未發生超友誼，傳「我起色心了」等性訊息，只是開玩笑。

    橋頭地院認定吳男侵犯配偶權，判決他賠償12萬元，但人夫陳男不服上訴，要求再給付18萬元。高雄高分院二審合議庭法官調查，根據「很喜歡、喜歡跟妳做愛」、「4/20下午請假約會…第3次做愛！」等內容，及陳妻曾坦承交往情況，認定2人至少發生3次關係，判決吳再賠償18萬元定讞。

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