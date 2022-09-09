獨家》檢方上訴翻案成功 空手道色教練涉5度猥褻女學生被判刑

高等法院依5個利用權勢猥褻罪，判徐姓空手道教練3年徒刑。（記者楊國文攝）

2022/09/09 19:18

〔記者楊國文／台北報導〕徐姓空手道教練被控藉由調整姿勢、訓練機會，對14歲女學生摸胸、強吻共6度猥褻得逞，遭檢方起訴，不過，一審認定徐男僅涉及在練習室利用調整姿勢強摸少女胸部罪行明確，依「利用權勢猥褻罪」輕判徐男6月徒刑，可易科罰金18萬元；檢方不服，上訴成功翻案，高等法院認定徐男共涉犯5個猥褻犯行，僅強吻小玉臉頰部份罪證不足，改依5個利用權勢猥褻罪判徐男3年徒刑，還可上訴。

據了解，徐男因另案被判刑定讞，已入監執行。

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檢方起訴指控，已婚且育有3名子女的徐男，自小玉（化名）國小5年級起至國中2年級期間，即2013年至2017年年底，擔任她的空手道教練，負責指導、訓練其空手道，徐也是校方外聘的教練。

2017年1月起，徐男利用其擔任教練小玉參加比賽、觀摩及訓練等機會，分別在台南市某學校舉行空手道比賽時，在2樓觀察台時伸手到年僅14歲的小玉短褲內，撫摸她的大腿，及利用2人到汽車內拿護具機會強吻她的臉頰，2度猥褻小玉。

此外，徐男因小玉不敢張揚，竟得寸進尺，在2017年暑假期間某3天，連續在新北市某所國中的廁所內，每天均強吻小玉，3度猥褻得逞；徐男另於2017年10月在小玉就讀的國中地下室訓練場，藉由調整小玉姿勢之使，隔著她的衣服撫摸其胸部。

小玉因懾於徐男是空手道教練身份，有權決定她的參賽、退訓等資格，對徐男猥褻犯行一再隱忍，不過，小玉將遭徐男涉嫌多次猥褻情事，告知閨密、一同練習空手道的好友和老師。

由於徐姓空手道教練另被控涉嫌強制猥褻少女，小玉被依證人身份傳喚作證，意外揭露徐男涉及猥褻她的惡行，檢方分案偵查後認定徐男6度猥褻小玉罪證明確，將徐男依利用權勢猥褻罪起訴。

徐男在法院應訊否認強吻或撫摸小玉大腿，徐男辯護律師主張，所有指控都是小玉單方面的指述，相關證人都非親眼所見，均聽聞小玉的說詞，並無徐犯罪證據。

一審認定，僅有徐男涉嫌在地下室練習場藉調整姿勢對小玉摸胸的猥褻事證明確，另5度猥褻證不足，依利用權勢猥褻罪判徐男6月徒刑，得易科罰金18萬元。檢方不服，上訴高等法院。

高等法院審理時，徐仍否認犯行；高院勘驗小玉閨密、同學及學校老師等證人證詞，認定證人指稱小玉訴說被強制猥褻時顯示出無助、難過，或甚為氣憤、感覺噁心等情況，認定徐男除在親吻小玉臉頰行為的罪證不足外，其餘5件猥褻罪均事證明確，改依5個利用權勢猥褻罪，改判徐3年徒刑。還可上訴。

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