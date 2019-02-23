同學父趁補習按摩「穴位」 她告訴老師才知遭襲胸

2019-02-23 14:56

〔記者黃良傑／高雄報導〕吳姓補敎業者幫友人的女兒，也是自己女兒的同學小玲（化名）補習，佯稱懂「穴位」按摩，涉嫌對升上高中的小玲伸狼爪，趁機猥褻摸按胸部，她告訴老師不舒服的經驗，才知被崇拜的老師所性侵，學校通報警方送辦，高雄地院判狼師徒刑6個月，可易科罰金、上訴。

被告狼師坦承不諱，法官認定他對少女利用權勢猥褻罪，判刑並可易科罰金，全案可上訴；判決書指出，被告吳男和被害人小玲的母親是朋友關係，2013年間，吳男的女兒與小玲還是國中同班同學，當時，吳男主動為小玲補習功課，深獲被害人的信任與崇拜，多次假藉穴道按摩按小玲胸部。

小玲指控升上高中後，有一次吳老師按完她的肩膀後，又把手伸進內衣鬆扣，直接按她的胸部，並搓其乳頭許久，還有一次按摩突然緊抱她，因不想讓他再按胸，便推開手逃離，沒想到吳老師竟露猥褻笑容說「抱抱」。

高雄地院審理時認為，被告開設私人補習班，並且擔任老師，竟未維護師道，也未謹守男女互動份際，為滿足一己私慾，利用幫被害人按摩機會時，作出猥褻行為，對於被害人心理造成嚴重傷害，影響健全成長，但考量吳坦承犯行，深表悔悟，並向被害人與被害人家屬道歉，雙方達成和解，判成年人故意對少年犯利用權勢猥褻罪，累犯，處有期徒刑6月，可易科罰金。

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