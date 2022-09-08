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    「社運醫師」柳林瑋猥褻面試女子 判刑8月定讞須入獄

    柳林瑋被控猥褻女子，判刑定讞須入獄8個月。（資料照）

    柳林瑋被控猥褻女子，判刑定讞須入獄8個月。（資料照）

    2022/09/08 11:21

    〔記者張文川／台北報導〕2014年太陽花學運期間被封為「社運醫師」的獨立媒體「沃草」前執行長柳林瑋，遭林姓女子指控假借面試名義，開車將她載到建中校園散步後，於車內強吻她，消息曝光後再有2名女子跳出來指控遭他猥褻；台北地院一審依３件強制猥褻罪將他判刑1年6月，高等法院二審改認定柳強制猥褻林女的罪行明確，另２女部分則認定罪證不足，改依1件強制猥褻罪，判柳8月徒刑；最高法院駁回檢、辯上訴，全案定讞，柳林瑋確定須入獄8個月。

    柳林瑋曾因洪仲丘事件，發起公民1985聯盟，之後參與太陽花學運，而博得「社運醫師」稱號，他也是沃草公司的創辦人。

    2017年5月林女在臉書發文，以「這是一場華麗優雅的誘騙」為題，敘述從事公共性醫療媒體的「L醫師」假借面試邀約，在車內強吻她的經過，網友紛紛猜測「L醫師」就是柳林瑋，但柳喊冤。

    2019年3月，柳林瑋再被週刊踢爆，指林女2017年撰文控告柳強制猥褻後，又有2女向檢方控稱曾遭柳林瑋性騷擾，其中1女雖已旅居美國，但見到林女文章後，專程返台提告。

    台北地檢署偵查時，傳訊柳林瑋出庭，柳否認全部控訴，但檢方不採信，依3件強制猥褻罪嫌起訴。

    台北地院審理後，依3件強制猥褻罪各判刑8月、8月、9月，合併應執行1年6月徒刑。

    柳上訴否認犯行，請求法院還他清白。高院審理後認定，柳林瑋強制猥褻林女的犯行明確，但猥褻另2女的部分則罪證不足，依1罪改判柳8月徒刑，另2件判無罪。

    最高法院認為二審判決的事實認定與證據採認沒有違誤法令，對於有罪、無罪的論述理由亦已完備，駁回檢、辯上訴定讞。

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