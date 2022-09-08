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    檢察悍將轉開律師事務所 林宗志：貢獻社會欣賞不同人生風景

    今年5月甫卸任高等檢察署檢察官的林宗志，曾任「天下第一檢」台北地檢署檢肅黑金專組主任，偵辦金融、貪污等矚目案件無數，如今他卸下法袍後，與法普網站「一起讀判決」幕後小編、前北檢檢察官蕭奕弘一起成立「義展法律事務所」，林宗志擔任所長。（擷取自義展法律事務所）

    今年5月甫卸任高等檢察署檢察官的林宗志，曾任「天下第一檢」台北地檢署檢肅黑金專組主任，偵辦金融、貪污等矚目案件無數，如今他卸下法袍後，與法普網站「一起讀判決」幕後小編、前北檢檢察官蕭奕弘一起成立「義展法律事務所」，林宗志擔任所長。（擷取自義展法律事務所）

    2022/09/08 16:16

    〔記者錢利忠／台北報導〕今年轉任律師的優秀司法官之中，以5月甫卸任高等檢察署檢察官的林宗志最受矚目，林曾任「天下第一檢」台北地檢署檢肅黑金專組主任，偵辦金融、貪污等矚目案件無數，如今他卸下法袍後，與法普網站「一起讀判決」幕後小編、前北檢檢察官蕭奕弘一起成立「義展法律事務所」，林、蕭分任所長、執行長，在競爭激烈的律師圈掀起話題。

    對於轉任律師的決定，林宗志有深層的體會，他形容「於人生之旅途再度展翅高飛，欣賞不同的人生風景」。

    林宗志曾任特偵組、法務部檢察司調部辦事、台北地檢署檢察官、北檢檢肅黑金專組主任、高檢署金融專股檢察官等職務，專長為證券交易法及跨國洗錢防制等經濟犯罪案件；從司法官轉任律師，他期待將長期累積的司法實務及法律學術等專業知識，貢獻於社會。

    擔任檢察官長達27年又7個月的林宗志表示，他觀察重大金融、企業舞弊案件或商業事件，經歷數年甚至十餘年，遲遲無法定讞，究明緣由，可能來自於當事人對於司法程序的不瞭解與誤會，或是院檢對商業環境的陌生，而使案件停滯無法進行，「多少人的青春歲月因而深鎖在院檢的鐵櫃中…」，有鑑於此，希望以溝通的理念，強化當事人與院檢之間的溝通橋樑，促成法律爭端及時圓滿解決。

    林宗志於特偵組檢察官任內，參與過幸福人壽掏空案，並獲表揚為模範公務員、北檢檢察官任內偵辦過元大結構債弊案、台灣世曦公司購樓弊案，追回海外不法所得1.2億元；他擔任北檢主任檢察官期間，曾率組員偵辦永豐金放貸案、樂陞內線交易案等矚目經濟犯罪案件，堪稱北檢檢肅黑金專組的悍將。

    至於擔任執行長的蕭奕弘，司法官訓練所49期結業，具有電機碩士學位，曾擔任嘉義地院、司法院資訊處法官，之後轉換跑道改任北檢檢察官，司法官歷練10年，專長為區塊鏈、虛擬貨幣詐騙等刑事案件。

    蕭奕弘擔任資訊處法官期間，雖為法律專家，卻是資訊領域的「新人」，需使用簡單明瞭的語言說明技術門檻，此經驗也促使他建立法普網站「一起讀判決」，以淺顯易懂的字眼，幫助民眾一起讀懂文字艱澀的判決。

    前台北地檢署檢察官蕭奕弘，與林宗志一起成立「義展法律事務所」，蕭奕弘擔任執行長。（擷取自義展法律事務所）

    前台北地檢署檢察官蕭奕弘，與林宗志一起成立「義展法律事務所」，蕭奕弘擔任執行長。（擷取自義展法律事務所）

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