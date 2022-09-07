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    殺警奪槍起訴》凃明誠二姊不信弟弟辭世 曹瑞傑叔叔盼來世當父子

    遭林信吾殺害的台南市二分局警員凃明誠（左一）。（資料照，記者王俊忠翻攝）

    遭林信吾殺害的台南市二分局警員凃明誠（左一）。（資料照，記者王俊忠翻攝）

    2022/09/07 23:26

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市二分局兩位警員凃明誠、曹瑞傑8月22日到台南市安南區追查失竊機車，反遭涉偷車的明德外役監脫逃犯林信吾持刀兇殘刺殺致死。兩人在家人眼中都是顧及家中經濟、毅然念警專從警的優秀青年，他們如此遽逝，都讓親人們悲痛、不捨；凃明誠的二姊至今仍不願相信弟弟已離她而去。

    凃明誠二姊面對檢方訊問時曾悲痛地說，家中要扶養者多、經濟吃緊，凃明誠從小就很溫柔、學業成績不錯，卻因考輛家境，自己選擇讀警專，讓其他兄弟姊妹可以念大學，凃明誠一向不怕辛苦，曾追車受傷，直到被她發現逼問才說出來，平常對警察工作危險的部分都輕描淡寫，就是不讓父母擔心。

    凃明誠二姊說，由於父母年紀大，凃明誠為了回鄉照顧家人，認真工作求績效，放假常沒回家，2016年10月終於調回台南，但警察工作一直很辛苦，在弟弟身亡後，她晚上無法入睡、不斷流淚，父母狀況也很不好，有其他人安慰他們家屬說凃明誠「很勇敢」、「值得驕傲」，但沒有人想要這種驕傲，到現在她都無法理解弟弟為何會死，凃在死前奮戰，沒有丟警察的臉，才會死得那麼慘。

    曹瑞傑是由叔叔扶養長大，曹瑞傑叔叔說，曹瑞傑的父母離異，曹父不管事，曹瑞傑與其胞兄從小跟著他生活，當時經濟不好，還要扶養阿公阿嬤，曹瑞傑跟著他吃苦、卻很懂事，沒有過多物質要求，上學後成績不錯，為了照顧中風的阿公，選擇離家較近的學校就讀，很孝順阿公，負責食衣住行。

    後來，曹瑞傑說決定念警專、不讓家裡有經濟負擔，也希望有多餘的錢能拿回家，從警後一直努力工作求績效，調回台南後也常回老家，喜歡大家族的感覺、渴望家庭的愛，是家裡的開心果，家人都很喜歡他，曹瑞傑身亡後很多家屬激動痛哭。

    曹瑞傑叔叔說，好想告訴曹瑞傑，「這輩子是他的姪子，希望下輩子可以當他的兒子」，相處時間可以更多一些，他們因不太會表達情感，一直都少了些擁抱，案發後他輕撫著曹瑞傑的遺體，從溫暖到冰冷、變硬，「實在太難過、太難受」。

    遭林信吾殺害的台南市二分局警員曹瑞傑。（取自臉書）

    遭林信吾殺害的台南市二分局警員曹瑞傑。（取自臉書）

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