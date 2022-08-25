台南殉職警家屬怒吼「滾去18層地獄」 廢死聯盟回應了

殉職警凃明誠家屬25日上午於台南市立殯葬所受訪時情緒相當悲痛。（記者王俊忠攝）

2022/08/25 19:01

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凃明誠二姊聲淚俱下 痛批外役監典獄長「欺上瞞下」

首次上稿 18:01

更新時間 19:01

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〔即時新聞／綜合報導〕台南市員警曹瑞傑、凃明誠日前慘死在惡嫌林信吾手下，事件曝光後震驚整個台灣社會，殉職警家屬的悲慟看到外界眼裡令人不捨。其中凃明誠的大姊今天（25日）上午在台南市立殯葬所受訪痛心喊話廢死聯盟看看慘死的2人，質問看到這般景況「還要堅持廢死嗎？」對此，廢死聯盟今下午終於發聲明回應。

針對台南殺警案，廢死聯盟昨天聲稱不對調查中或進行中的案件作任何評論，遭網友憤怒灌爆留言，要求明確表態。25日上午，殉職勇警凃明誠的大姊受訪時，忍不住崩潰哭吼「有看到2人死這麼慘嗎？」、「廢死都滾去18層地獄」，請廢死團體看一看她弟弟，尊重這些殉職警察的人權。

對此，廢死聯盟25日下午發聲明 表示堅持不評論，「在案件發生的當下，我們和大家一樣並不了解全貌，因此冒然的發言，對於案件後續的處理並不會有任何的幫助。從台南殺警案這幾天的發展可以再次得到證明，媒體想要『報導』，政治人物搶著放話，偵辦單位急著破案而打亂陣腳，甚至在案發之初差點造成冤案，這些都是現在最不需要的。」

廢死聯盟接著說：「現在最需要除了等待司法調查真相做出判決外，更應該照顧到受害者家屬及基層警察的情緒，要給予安慰和信心，尤其受害警察的同梯、同事可能大部分都是青壯時期的基層員警，他們的衝擊和創傷一定不會少。隨後希望政府可以持續從基層警察的需求面，好好進行警察勤務、訓練、裝備與績效等等制度進行改革，保障社會治安之餘、真正照顧到警察家庭；相關單位除應提供受害者家屬必要協助外，政府亦應正視警察人力不足問題並改善警務訓練。」

最後廢死聯盟還要求媒體「不要製造替罪羔羊」、「不要製造假新聞」、「請做對社會有幫助的報導」，重申重大刑案剛發生的時刻，並不適合討論死刑存廢，「我們可以想像家屬的憤怒情緒，也尊重他們的發言，但我們無意增添家屬的心理負擔，所以不會對此做出回應。」

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