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    首頁　>　社會

    殺警惡嫌林信吾辯喝酒自制力低 檢方逐一解析打臉

    涉殺害兩警員的偷車逃犯林信吾（中者），向檢警供稱當天案發前有喝酒，可能因此自制力較低。（民眾提供）

    涉殺害兩警員的偷車逃犯林信吾（中者），向檢警供稱當天案發前有喝酒，可能因此自制力較低。（民眾提供）

    2022/09/07 18:20

    〔記者王俊忠／台南報導〕今年8月22日近午涉持刀殺害台南市二分局2名警員凃明誠與曹瑞傑的脫逃男犯林信吾，他向檢警供稱當天案發前有喝酒，可能因此自制力較低。但檢方查認他案發前是有買酒，但沒有其他證據證明林有喝酒，且因其殺警後逃亡15小時，在落網後採血採尿檢驗均無異常，難憑其一面之詞，就認定他殺人時欠缺辨識能力或控制能力。

    台南地檢署表示，除了林嫌自己供述外，無其他證據證明林嫌確實有喝酒，因喝酒多寡、酒精又會隨時間代謝掉。況且林嫌殺警後沒有自首、到處逃亡長達15小時，導致證據滅失。被告落網後，在檢方訊問時徵得其同意採血採尿檢驗，但檢驗結果均無異常（已無酒精濃度反應）。

    檢方認為，難憑林嫌一面之詞，就認為他案發當下欠缺辨識或控制能力；何況，林嫌在檢方訊問時自己承認案發當時知道殺害的是警察，也知殺警是錯誤行為，足見他並沒有不能辨識自己行為。

    此外，林嫌殺警後直接到土城高中清洗犯罪痕跡，還搭計程車、公車與火車等多地逃竄，逃亡途中還不斷製造查緝斷點，顯見其精神狀態甚為清楚，能縝密思考、做出對自己有利的判斷。而林是在離監返家期間購買彈簧刀，作為脫逃後防身之用，足見他拿彈簧刀殺害兩警，也在其預期之內，犯案時沒有不能自控的情況，僅是他放縱自己踐踏人命，沒有刑法19條欠缺辨識能力的減刑事由。

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