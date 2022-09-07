林信吾殘殺2警偵結起訴檢求處死刑 曹瑞傑下車後遭砍38刀

曹員從警車脫困、趨前查看凃員傷勢，並質問林嫌在做什麼，林接著拿刀對曹員不斷砍殺共38刀，沒帶槍的曹員以辣椒水、徒手抵抗無效不幸殉職。（資料照）

2022/09/07 15:47

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市二分局2位警員凃明誠、曹瑞傑於8月22日近午在安南區查緝偷機車案件時，遭從明德外役監脫逃的竊賊林信吾持刀兇殘砍殺55刀致死，凃員配戴警槍還遭林嫌搶走對警車連開6槍。台南地檢署今天偵結起訴此案、以4點理由對林嫌求處死刑。據了解，林嫌曾向檢方表明其犯下殺警重大犯行，希望司法速審速結。

台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍說明，承辦檢察官黃彥翔對林嫌求處死刑有4大理由：1、考量被告僅為免遭查獲其脫逃行為而起意殺人，過程中升高為強盜警用槍彈而殺人，動機至為不法；2、又其持利刃不斷砍殺兩名員警-割喉、切頸、插胸、刺腹，致兩員分別身中17刀、38刀，犯罪手段極爲殘暴。

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3、警察乃國家法律的執行者，當其受殺害，作為公權力象徵的警用槍彈又遭橫奪，林嫌逃亡途中復持警槍搶劫，視公權力為無物，使人民對於法秩序之信賴及守法意識造成莫大衝擊；4、被告在低管制的外役監服刑，竟悍然脫逃並犯下重罪，主觀上不願接受矯治、客觀上矯治亦屬無效，重刑對其已不足以形成威嚇，所犯乃情節最重大之罪，且依國際兩公正公約，並無不得處以極刑的理由，據此，向法院對林嫌求處死刑、並褫奪公權終身。

起訴書結論指因為兩殉職警所受怵目驚心的創傷、臨死的呻吟與渴水的哀號，迄今家屬仍在控訴，要求被告受應得懲罰，雖然對林嫌判死無法喚回兩警生命、無法逆轉林嫌惡行、無法平復家屬悲痛，更無法矯治改善被告，求處死刑卻是唯一能充分評價林嫌殘酷惡行、予以公正應報的刑罰。

檢警調查指出，案發當天近午，曹、凃兩員駕警車到安南區台江大道，凃員先下車進入便道於墓厝附近草叢找到失竊機車，即以line語音通話告知駕車的曹員已找到失車。此時躲在墓厝後方的林嫌聽到凃、曹兩員手機對話，擔心被查獲，即竄出拿彈簧刀砍殺凃。

凃雖有拿辣椒水、徒手反抗，但林嫌聽到曹員警車警報聲前來，持續砍殺凃員共17刀並搶走1把警槍與12顆子彈。在曹員警車趕抵，林已壓制傷重凃員在地、搶走警槍，林即持槍對警車連開6槍直到卡彈，致警車偏向撞入路旁草叢。

曹員從警車脫困、趨前查看凃員傷勢，並質問林嫌在做什麼，林接著拿刀對曹員不斷砍殺共38刀，沒帶槍的曹員以辣椒水、徒手抵抗無效，最終兩警都傷重送醫不治殉職。

檢方將林信吾移送台南地院審理，法院並於下午3點半開接押庭，對林嫌是否接押做出裁定。

台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍（見圖）說明檢方起訴殺警嫌犯並求處死刑的理由。（記者王俊忠攝）

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