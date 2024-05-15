車禍癱瘓獲賠上千萬 上訴大逆轉認定被害人超車釀禍改免賠

沈男被超車摔倒癱瘓，獲賠上千萬元，但橋頭地院簡易上訴庭卻認為是他自己超車釀禍，改判他敗訴。（記者鮑建信攝）

2024/05/15 21:30

〔記者鮑建信／高雄報導〕沈姓男子騎機車被超車摔倒癱瘓，橋頭地院簡易庭判肇事凌姓男子賠償1114萬元，案經簡易上訴庭審理後大逆轉，認為是沈自凌左側超車擦撞所致，改判不用賠。

據了解，2018年12月10日下午4點多，原告沈男騎機車行經高雄市楠梓區德民新橋下坡路段時，與凌姓男子機車擦撞，沈經送醫急救後四肢癱瘓，他認為被凌超速超車撞到，要求賠償醫療、勞動能力損失、精神撫慰金等共1119萬元，

請繼續往下閱讀...

凌男則說，沈自他左後方超車，未保持適當距離，致擦撞到其機車左側手把，並據行車事故鑑定委員會意見、覆議會覆議意見，都認為他沒有過失，橋頭地檢署也處分不起訴，否認有過失。

橋頭地院調查，案發時沈沒有空間自凌左後方超車，凌卻有不充裕但勉強可超車的空間，自沈左後方超車。又查，鑑定報告結果和檢方不起訴，是依兩造陳述行經路線為依據，但均與事實不符，判決凌要賠償1114萬元。

凌不服判決上訴簡易上訴庭，合議庭法官則認為，據肇事現場機車位置、煞車刮痕、照片等研判，認定是沈車自凌車左側超車時不慎發生擦撞，凌沒有過失，改判他不用賠償，仍可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法