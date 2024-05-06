台中街頭5對5！抄滅火器、球棒大亂鬥 只為2萬元債務

警方到場時仍有人氣焰囂張。（警方提供）

2024/05/06 11:11

〔記者許國楨／台中報導〕台中市東區昨晚發生一起街頭大亂鬥，雙方各5人分持滅火器、球棒互相攻擊、砸車，警方到場時見雙方仍持續叫囂，立即使用辣椒水壓制，瞬間澆熄現場火爆氣氛，警方將滋事10人全數帶回偵辦，經查，竟只是為了一筆2萬元的債務，訊後依聚眾鬥毆等罪嫌送辦。

台中市第三分局昨晚8時許獲報，東區福勇街發生有民眾鬥毆案件，立即調派線上警力馳赴現場，到場時發現仍有人意圖滋事叫囂，立即以防護型噴霧器（辣椒水）壓制，並將現場人員全數帶回偵辦。

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經了解，該案係因債務糾紛引起，55歲趙女與52歲林男間有一筆2萬元債務，雙方經數度協商，終於在上月底達成共識，由欠債林男立下借據，昨晚趙女帶回4人前往案發地點，準備與林男協商債務清償事宜，林男也找來4名友人助陣，未料協調時發生口角，一言不合又再度吵起來。

此時有人拿起滅火器噴灑攻擊，有人拿出鏟子防身，還有人拿球棒等物品毆打，趙女的車輛也遭到砸毀，雙方人員也因此有擦挫傷情事（現場包紮未就醫），警方獲報後火速到場，見雙方仍持續叫囂，遂以辣椒水及優勢警力壓制，將雙方計10名男女全數帶回，訊後依聚眾鬥毆及傷害等罪嫌送辦。

三分局呼籲，民眾面對問題應理性溝通，切勿藉故生端，警方對於維護社會秩序責無旁貸，絕不容許不法行為挑戰公權力，對於觸法分子都將依法究辦，以維護市民安全。

警方使用辣椒水壓制。（警方提供）

警方將雙方涉案10人帶回偵辦。（警方提供）

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