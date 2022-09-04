台南2殉職勇警9/5榮典告別 宗教團體關懷撫慰家屬

台南宗教界送眾神明神尊為兩位殉職員警做安息法會。（南市警二分局提供）

2022/09/04 17:37

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局第二分局2名殉職警員凃明誠與曹瑞傑，3日在至親家屬陪同下圓滿完成滿七法會。昨日法會由南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰等9位廟方代表，一大早冒雨護送觀音佛祖及李府千歲等9尊王爺神尊，為2名殉職警英靈做藥懺等法會儀式，讓2勇警得以身無病痛、心無罣礙安息。代天府也於4日鯤鯓王慈善基金會向凃、曹2家慰問並致贈奠儀，家屬們也表達謝意。

凃明誠、曹瑞傑2位勇警於8月22日近午到安南區為緝捕竊車嫌犯、不幸遇襲因公殉職，治喪期間獲得宗教各界不斷湧入關懷慰問，其中如凃、曹2員服務的二分局民權派出所所轄的首廟天壇、大天后宮、祀典武廟、四安境北線尾下大道良皇宮等廟宇也多次派員前來慰問致奠，並主動為2勇警祈福消災。

請繼續往下閱讀...

慈濟基金會台南分會也前後動員百餘名師兄姐前往式場誦經助唸和陪慰家屬。告別式治喪會場也由龍巖集團全力服務協助，讓2位勇警的榮典告別式得以莊嚴肅穆如期於9月5日上午舉行。

台灣佛教總會的會員代表大會，也於8月30日至9月3日期間在屏東縣妙光禪寺舉辦梁皇寶懺大法會時，特別為2位殉職勇警超度關懷。南市警二分局表示，在2勇警治喪期間，各方宗教團體均感念其兩人為了守護民眾財產安全，搏鬥到生命最後一刻的英勇表現，紛紛主動關懷及慰問協助，除了撫慰家屬傷痛，也彰顯社會大眾對2位英勇警察的最高敬意。

台南宗教團體動員頌經助唸。（南市警二分局提供）

宗教界舉辦法會時為兩位殉職員警做超度關懷。（南市警二分局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法