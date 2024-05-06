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無照騎車挨罰6000元 少年抗罰扯被逼迫簽名

台北高等行政法院示意圖。

台北高等行政法院示意圖。

2024/05/06 11:11

〔記者溫于德／台北報導〕無照少年前年騎車被攔查，後來收到通知單命他繳6000元的罰鍰，但他自認被警員逼迫在通知單上簽名，興訟抗罰。台北高等行政法院地方訴訟庭指少年提告無理由，判他敗訴；可上訴。

前年9月9日凌晨1時許，少年在新竹縣竹北市文興路與嘉豐南路口，因無照騎車被開罰6000元。但少年主張，員警當下巡邏時，因聽見改裝機車的巨大聲響，遂向前盤查，才得知他無照騎車。

然當時少年與友人在路口旁的人行道上聊天，機車也已熄火停在人行道上，如果警察是為了執行取締噪音勤務，為何未開立噪音罰單？反而是在詢問誰騎機車後，逼迫簽名；少年因此認為應取消這張罰單。

交通部公路局新竹區監理所解釋，根據舉發單位竹北分局高鐵派出所的函覆可知，少年面對員警盤查時，坦承駕駛機車，再由員警查出他沒有駕照。

而員警為了避免日後有爭議，返所後有調閱監視器影像以輔佐違規事實，並非少年所說，只根據少年的說法就製作通知單；何況員警當下只有不耐煩地說「我很忙」，沒有所謂逼迫這件事；監理所請法院判少年敗訴。

法院經勘驗監視器影像得知，員警當下目睹數位少年騎著改裝的噪音機車，上前攔查本案少年，並無針對性，同時考量他未滿18歲也沒有駕照，決定依法製作通知單，過程沒有問題，故判少年敗訴。

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