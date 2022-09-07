謀職不順竟半夜連續5度縱火洩憤 重判8年

台北地院。（資料照）

2022/09/07 13:13

〔記者張文川／台北報導〕男子張振益今年4月因謀職頻碰壁，心情欠佳，竟起意縱火洩憤，凌晨短短2小時內連續在台北車站附近5度縱火，凱撒大飯店、捷運站出口、路旁機車、變電箱都遭殃，消防車疲於奔命，幸都及時撲滅火勢，未造成人員傷亡；台北地方法院依5件公共危險罪合併判處8年有期徒刑。可上訴。

案發於今年4月16日清晨3時至5時許，警方事後調閱各失火地點的監視畫面，發現竟是同一人所為，鎖定北上謀職、為節省旅費而在台北車站打地舖過活的張振益，循線逮捕移送，檢方聲押獲准，今年5月起訴。北院宣判後，認為張男居無定所且有反覆再犯之虞，裁定繼續羈押2個月。

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判決指出，4月16日凌晨3點30分，台北市凱撒大飯店的南陽街出入口突然失火，廣告燈箱和地毯被點燃，1名送報生經過發現報警，消防隊才得以迅速到場撲滅火勢，否則凱撒大飯店當時是防疫旅館，住房客滿，火勢若向內、向上延燒，後果不堪設想。

同日清晨5時11分北車M7出口也傳出火警，5時20分附近的米尼旅館外的雨傘架也無故燒起來，5時30分中山北路1段巷內路旁機車被縱火，37分附近巷內的變電箱旁再傳火警，部分火勢是自行熄滅，部分由消防隊趕達撲滅，未造成傷亡。

警消調查起火點皆是遭蓄意點燃棉被、機車防塵罩、紙板、外套所致，調監視器發現都是張男所為。張男被逮後辯稱因失業心情差，才到處點火洩憤。

台北地院合議庭審酌張男原本務農，只因北上求職不順，為洩私憤竟不顧他人生命、財產安全，一夜之間5度縱火，地點包括飯店、商辦大樓出入口，嚴重破壞公共安全及社會秩序，且張男有搶奪、強盜、竊盜等多項前科，素行不佳，犯後表達深感後悔之意，量處8年徒刑。

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