謠言終結站》人為縱火製造世界糧食短缺？ 假訊息被打臉

網傳一訊息搭配影片、圖片稱「英國和羅馬尼亞的農場開始燒了，荷蘭農民反抗也是因為政府要縮減農場」，查核平台表示火災非人為，也並不會造成糧食短缺。（圖擷取自《MyGoPen》查核平台）

2022/07/28 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕網路流傳一訊息搭配影片、圖片指稱，「英國和羅馬尼亞的農場開始燒了，荷蘭農民反抗也是因為政府要縮減農場」，查核平台查證指出，火災非人為，也並不會造成糧食短缺。

查核平台《MyGoPen》28日發布報告指出，社群平台流傳一訊息搭配影片、圖片內容稱「英國和羅馬尼亞的農場開始燒了，荷蘭農民反抗也是因為政府要縮減農場。這在接下來的揣令果中會講到。同時後兩張圖顯示美國被燒的食品加工廠數量和位置。世界範圍內開始人為製造糧食短缺…」。

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《MyGoPen》透過影片反搜工具搜尋網傳影片，最後找到位於羅馬尼亞西部城市的地方媒體《tion.ro》在今年7月5日於YouTube頻道上傳的影片，影片全長共45秒，翻譯後得知，意思是「蒂米甚的麥田發生火災」；比對其畫面，和網傳影片完全符合，且畫質較清晰、影像尺寸也較為完整。

根據此關鍵字也找到更多羅馬尼亞媒體的相關新聞報導，內容均指出羅馬尼亞西部城市蒂米什瓦拉的一處麥田發生大火，而且原因尚不確定，但當地媒體多認為是因為天氣導致，因為在這之前的幾天，羅馬尼亞就已經發生多起火災，原因是接近40度的極端高溫導致未收割的穀物和掉落的脫殼穀物起火。

另一影片則是英格蘭東北部地區媒體《北方回聲報》（The Northern Echo）於今年7月12日的報導，報導中指出，英國里彭市（Ripon）A61公路附近發生火災，並在《北方回聲報》的臉書找到全長14秒的影片，經對比與網傳影片相符。且其他媒體報導均稱這場火災的原因是因為天氣炎熱乾燥，在極端高溫下所發生的野火，並非人為因素導致。

此外，針對網傳訊息「美國食品加工廠被燒」一事，經過《MyGoPen》以關鍵字搜尋，綜合國際事實查核單位與多家媒體報導後得知，自今年4月起，西方世界流傳著「2022年食品加工廠發生火災的次數異常多」、「食品加工廠火災是人為縱火」、「食品加工廠火災是試圖造成糧食短缺」等謠言。

《MyGoPen》指出，但事實上 2022 年美國食品加工廠發生的火災並不存在異常情況，多被定為「事故」，且和過去幾年對比，次數也沒有特別多；美國農業部（United States Department of Agriculture，USDA）官網亦指出，目前美國並沒有食物短缺的情況。

因此，綜合以上《MyGoPen》認定此網傳訊息為錯誤訊息。

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