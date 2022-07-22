解糧荒！ 烏俄簽穀物出口協議 聯合國、土耳其背書

在聯合國祕書長古特瑞斯（前排左）和東道主土耳其總統艾多根（前排右）見證下，交戰中的烏克蘭和俄羅斯22日派代表在土耳其伊斯坦堡分別簽署穀物出口協議。（美聯社）

2022/07/22 23:22

〔編譯茅毅／綜合報導〕土耳其和聯合國官員宣布，俄羅斯、烏克蘭與聯合國代表22日簽署1項旨在恢復烏克蘭穀物經黑海外銷的里程碑協議。土耳其總統艾多根22日表示，這將預防數十億人面臨飢荒。聯合國官員幾週內，就能夠恢復烏克蘭在開戰前每月出口500萬公噸穀物的水準。華爾街日報報導認為，全球糧食供給因2月爆發的烏俄戰爭而受阻，該協議使解開對糧食供應束縛的希望變大。美聯社報導認為，它將結束已威脅全球糧食安全的僵局。

聯合國祕書長古特瑞斯21日晚間抵土耳其伊斯坦堡。克里姆林宮發言人培斯科夫證實，俄方已派國防部長紹伊古代表簽署。培斯科夫指稱，掃除肥料、糧食與穀物供給全球市場的障礙非常重要。

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烏克蘭基礎設施部部長庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）22日率該國代表團抵伊斯坦堡，但烏克蘭總統助理波多利雅科推文寫道，基輔只會跟土耳其及聯合國簽相關協議、並對土方及聯合國負責，俄方另與土方和聯合國簽1份內容完全相同的協議。在簽約儀式現場，亦未安排烏俄代表共用1張桌子。古特瑞斯及艾多根當天在簽約儀式現場做見證人，該協議將確保烏俄所產的穀物或肥料能順利出口，不受這兩國戰爭引發的海上封鎖和國際制裁影響。

伊斯坦堡將設立「聯合協調中心」（ＪＣＣ），成員由烏俄土及聯合國官員組成，將管理與協調穀物出口；船舶必須在土耳其水域由幾個聯合團體檢查，俾確定裝載的是穀物和肥料、而非武器。

該協議涉及烏南的敖德薩港、切爾諾莫斯克（Chornomorsk）港和皮夫登尼（Pivdennyi）港將得以重新開放，並建立海上安全走廊，而這3座港口正好佔烏克蘭2020至2021年度過半的海運穀物出口。在俄軍事實上對黑海實施封鎖下，烏克蘭的穀物出口銳減至開戰前的6分之1水準。

美國國務院發言人普萊斯及駐聯合國大使湯瑪斯─葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）表明，美方雖樂見此一突破，惟將關注俄方未遵守該協議時如何對其問責，國務院制裁協調辦公室負責人歐布萊恩（James O'Brien）要求中國勿再囤積穀物，並釋出屯糧供全球人道援助。加拿大總理杜魯道說，7大工業國集團（G7）將緊盯俄方動向，確保該協議的履行。

烏俄均為全球糧食出口大國，但包括烏克蘭最大出口港敖德薩在內的港口，已遭俄國黑海艦隊封鎖數月。約1800萬到2500萬公噸的小麥及玉米等穀物仍堆積在敖德薩的穀倉內，許多貨船因俄國對烏克蘭的軍事行動而進退兩難，並影響烏克蘭農民生計。但除了俄軍，烏軍亦在黑海布雷，皆對任何船舶在該地區的行動造成危險。1名美國官員向華爾街日報說，烏俄兩軍的代表團在近幾週的會談中，仍未就如何除雷達成共識。

另根據官員、穀物商人與其他的業界專家，若烏俄兩國政府真能達成穀物協議，關鍵將在於執行，而私有貨輪、保險公司及海員鑑於遭到進一步攻擊的威脅，恐不願處理從敖德薩和其他烏俄戰爭戰區港口出口的貨物。尤其烏克蘭為防禦俄方可能的攻擊，近幾週已在其港口附近增加布雷。

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