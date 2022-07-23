緩解全球糧荒 烏俄四方簽穀物協議

在聯合國秘書長古特瑞斯（前排左）和東道主土耳其總統艾多根（前排右）見證下，交戰中的烏克蘭與俄羅斯分派代表於廿二日在伊斯坦堡簽署烏俄穀物出口協議。圖為俄方代表、俄國國防部長紹伊古（後排左）和土耳其國防部長艾卡出席簽約儀式。（法新社）

2022/07/23 05:30

聯合國秘書長及土總統見證

〔編譯茅毅／綜合報導〕土耳其和聯合國官員宣布，俄羅斯、烏克蘭與聯合國代表廿二日簽署一項旨在恢復烏克蘭穀物經黑海外銷的協議，朝化解當前全球的糧食危機踏出第一步。聯合國官員預料幾週內就能夠恢復烏克蘭在開戰前每月出口五百萬公噸穀物的水準，結束全球糧食安全的僵局。

克里姆林宮發言人佩斯科夫證實，俄方已派國防部長紹伊古代表簽署。佩斯科夫指稱，掃除肥料、糧食與穀物供給全球市場的障礙非常重要。土耳其總統艾多根廿二日表示，這將預防數十億人面臨飢荒。

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烏、俄代表未共用桌子

烏國基礎設施部部長庫布拉科夫廿二日率團抵達伊斯坦堡，但烏國總統助理波多利雅科推文寫道，基輔只會跟土耳其及聯合國簽相關協議、並對土方及聯合國負責，俄方另與土方和聯合國簽一份內容完全相同的協議。在簽約儀式現場，亦未安排烏、俄代表共用一張桌子。聯合國秘書長古特瑞斯及艾多根當天在簽約儀式現場做見證人，該協議將確保烏、俄所產的穀物或肥料能順利出口，不受兩國戰爭引發的海上封鎖和國際制裁影響。

伊斯坦堡將設立一個「聯合協調中心」（JCC），成員由烏俄土及聯合國官員組成，將管理與協調穀物出口；船舶必須在土耳其水域由幾個聯合團體檢查，確定裝載的是穀物和肥料、而非武器。

重開三港口 設海上安全走廊

該協議涉及烏南的敖德薩港、切爾諾莫斯克港（Chornomorsk）和皮夫登尼港（Pivdennyi）將得以重新開放，並建立海上安全走廊，而這三座港口正好佔烏克蘭二○二○至二一年度過半的海運穀物出口。在俄軍事實上對黑海實施封鎖下，烏克蘭的穀物出口銳減至開戰前的六分之一水準。

美國國務院發言人普萊斯表明，美方雖樂見此一突破，惟將關注俄方未遵守該協議時如何對其問責，國務院制裁協調辦公室負責人歐布萊恩要求中國勿再囤積穀物，並釋出囤糧供全球人道援助。加拿大總理杜魯道說，七大工業國集團（G7）將緊盯俄方動向，確保該協議的履行。

烏、俄均為全球糧食出口大國，但包括烏克蘭最大出口港敖德薩在內的港口，已遭俄國黑海艦隊封鎖數月。約一八○○萬到二五○○萬公噸的小麥及玉米等穀物仍堆積在敖德薩的穀倉內，許多貨船因俄國對烏克蘭的軍事行動而進退兩難，並影響烏克蘭農民生計。但除了俄軍，烏軍亦在黑海布雷，皆對任何船舶在該地區的行動造成危險。一名美國官員向華爾街日報說，烏、俄兩軍代表團在近幾週的會談中，仍未就如何除雷達成共識。

穀物協議 關鍵在於執行

專家指出，即使烏、俄兩國真能達成穀物協議，關鍵將在於執行，而私有貨輪、保險公司及海員鑑於遭到進一步攻擊的威脅，恐不願處理從敖德薩和其他烏俄戰爭戰區港口出口的貨物。

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