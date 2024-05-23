結束4天逃亡！基隆殺人未遂犯落網自曝不想被關8年到處借錢躲

犯下殺人未遂罪受監護處分的男子簡郁紘昨晚落網後今天上午9點被基隆警方押解至基隆地檢署。 （記者林嘉東攝）

2024/05/23 10:55

〔記者林嘉東、徐聖倫／綜合報導〕因犯下殺人未遂罪受監護處分的男子簡郁紘昨晚落網後神情落寞，面對警方詢問為何脫逃？簡男語氣平順稱只是不想被關8年，脫逃期間身無分文到處向路人借錢搭公車、捷運，好不易找到日薪1400多元的臨時工，才做一天半就被抓了，他透露不想要被關在精神醫院，想在外面長期生活。警訊後，今（23）日上9點將他遞解地檢署歸案。

據指出，簡男本月19日上午10時許，趁在收治的基隆市精神醫院院內放風抽煙時，翻過一道約100多公分高的圍籬，輕易逃出醫院看管；由於他逃脫時身無分文，靠著雙腳沿著基金一路、安一路、西定路步行，走了約2公里路程後，才在義一路向路人借到15元搭公車，卻搭錯車跑到正濱漁港，隨後再向路人借錢搭換搭首都客運，前往台北市，結束在基隆市逃亡，足跡遍及基隆市安樂、中山、中正、仁愛等4個行政區。

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簡男搭首都客運在台北市南京、三民路的站牌下車後徒步沿市民大道走到台北車站後，走至西門徒步區悠閒的聽街頭藝人唱歌，隨後躲在成都路某大樓的樓梯間睡覺，之後走到萬華區龍山寺閒晃時，21日下午以假名「簡信宏」成功向人力派遣公司，找到一份臨時工，但他只做了一天半的臨時工就被抓了。

據指出，人力派遣公司當時同意給簡男一天的薪資1468元，21日下午在簡男去工地打工，下班後還派車接他到新莊區雙鳳街員工宿舍，隔天22日再載簡去工地工作一整天。

簡昨天傍晚下班後去買盥洗用具回到宿舍就被埋伏的警察抓到，結束4天逃亡的日子。簡男落網後透露，他是因為不想被關8年（殺人未遂罪3年，監護5年）所以才趁在醫院放風時脫逃；脫逃期間，他因無分文，到向路人借錢搭公車、捷運一路逃，以為找到工作可以在外頭過日子，想不到還是被抓。

簡男脫逃後，基隆市警方、台北市警方與新北市警方全力追捕，調閱數百支監視器發現，簡男體力相當很好，逃亡期間大多以快步行軍的步伐躲避警方追緝，遇到警車巡邏會躲進巷內，等警車離去後再繼續逃亡；簡難脫逃期間身無分文，曾偷基隆市西定路一間超商飲料喝，逃亡期間幾乎沒有吃飯，警方在他落網後，提供他便當、飲料，他也沒吃幾口。

警方調查，簡逃脫期間都是獨自行動，並無人接應他；由於簡男在基隆市精神醫院脫逃，被基隆地檢署發布通緝，警方今天一早先將簡男遞解基隆地檢署檢察官複訊，釐清簡男脫逃經過與動機，釐清有無其他人協助他脫逃後，再將他載至台北地檢署歸案。

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