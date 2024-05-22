殺人未遂犯簡郁紘逃林口？ 民眾目擊「穿著類似」者路上走

逃犯簡郁紘被拍下在板橋某公車站出現。（記者徐聖倫翻攝）

2024/05/22 18:18

〔記者徐聖倫／新北報導〕殺人未遂逃犯簡郁紘19日從基隆市某醫院脫逃後，在基隆市、台北市警方的眼皮子底下趴趴走，現已逃進新北市轄區，新北市刑警大隊今日下午接獲通報，20日上午約11時，簡男出現在捷運新埔站。新北市議員蔡淑君更在臉書指出下午接獲民眾通報，在林口區看到跟簡男「穿著類似」的人在路上，提醒居民注意安全。

新北警調鷹眼小組強勢追緝

新北刑大獲報簡男20日上午出現在捷運新埔站的訊息後，即刻組成專案小組，擴大調閱監視器追蹤，也呼籲民眾若有見到疑似簡男的可疑身影，請第一時間撥打110，交由警方前往確認。新北市刑大表示，市警局的「鷹眼小組」現已介入進行監視器調閱工作。

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新北市議員蔡淑君今日則在臉書貼文指出，下午接獲民眾通報，告知在林口區看到與該逃犯（簡郁紘）穿著類似的人走在路上，在此提醒居民們務必要小心，目前警方也積極在追緝中，希望他早日被查獲，並請民眾若發現類似長相及穿著特徵者，請盡速通報110或林口分局02-26068455。

林口警方：到今早為止皆是誤認

對於有民眾通報，殺人未遂通緝犯簡郁紘今日最新蹤跡疑似出現在林口，林口警分局則表示，近幾日都有熱心民眾通報，不過到今早為止，皆是誤認，但警方仍提高警覺，也請民眾多加配合。

新北市教育局稍早也表示，由於逃犯已進入新北市轄，目前全市29個行政區暫停開放校園，暫停開放措施延長，後續將視情況隨時滾動式修正，重新開放時會再行公告。

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