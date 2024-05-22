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報關結束船未離港 金樽港區漁民落海不治

安檢所人員將其救起後實施CPR急救。（岸巡提供）

安檢所人員將其救起後實施CPR急救。（岸巡提供）

2024/05/22 12:09

〔記者劉人瑋／台東報導〕海巡署東部分署第一三岸巡隊金樽安檢今早（22日）07時36分接獲民眾通報，港區發現漁民落水，於07時40分由海巡人員成功救起溺者，確認該漁民已無生命跡象，後續由救護車送往衛生福利部成功分院急救，但仍不治。由於事發點位在監視器盲角，漁民已完成報關後卻不知何因落海，岸巡人員仍在釐清事發原因。

第一三岸巡隊指出，金樽安檢所值班接獲民眾通報港區有漁民落水，隨即穿著救生衣、攜帶浮力拋繩袋及魚雷浮標前往現場救援，於金樽左側內港船筏旁將該落水漁民救起至船上，經確認已無意識，並持續實施心肺復甦術，隨即救護車人員到場，共同將溺者以長背板固定抬至岸上，送往衛生福利部成功分院接續實施急救，目前得知消息已急救不治宣佈死亡。

落水的是70歲劉姓漁民，岸巡人員調查，原本是父子2人要乘坐CTR級膠筏出海，兒子正要從車上取下漁具送上船時，卻見到父親落海，這才奔向安檢所求助，目前正由司法小隊進一步調查事發經過。

第一三岸巡隊呼籲，民眾若於岸際及港區作業時，應注意自身安全；另民眾倘於海域、海岸及岸際發現有教生或救難案件時，可立即撥打海巡署118服務專線，本署將立即派員馳赴救援，以維護民眾生命財產安全。

安檢所人員將其救起後實施CPR急救。（岸巡提供）

安檢所人員將其救起後實施CPR急救。（岸巡提供）

安檢所人員將其救起後實施CPR急救。（岸巡提供）

安檢所人員將其救起後實施CPR急救。（岸巡提供）

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